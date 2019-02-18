Футбол
Врсалько заявил, что пропустит от 8 до 10 месяцевРИА Новости 09:23
Хорватский защитник мадридского футбольного клуба "Атлетико" Шиме Врсалько сообщил, что пропустит от восьми до десяти месяцев. Врсалько начал сезон в миланском "Интере", куда перешел из "Атлетико" на правах аренды с правом последующего выкупа.
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