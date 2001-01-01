Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей доходаКоммерсантъ вчера в 08:34
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры. Согласно декларации, у нее есть недвижимость в Германии – квартира на 146,2 кв. м, а также машиноместо и подсобное помещение. В России жена Игоря Артамонова владеет одним машиноместом.
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Хоккей
Шайба Кучерова попала в тройку лучших голов первого игрового дня ЧМ
Шайба россиянина Никиты Кучерова в ворота сборной Норвегии (5:2) в стартовом поединке чемпионата мира по хоккею в Словакии попала в тройку самых красивых голов первого игрового дня турнира.
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Кино
Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»
Начало траурной церемонии в 11:00. Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
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Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
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Общество
Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено вчера в 23:51
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Происшествия
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Обновлено вчера в 19:00
Авто
В России из Bentley сделали танк. В Великобритании не могут понять зачем
За несколько дней видео посмотрели почти 3 миллиона человек.
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Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие
В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах
Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
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Баскетбол
Стеф Карри реализовал 76 штрафных подряд в 4-х четвертях в плей-офф
Разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри имеет действующую серию из 76 точных штрафных в 4-х четвертях и овертаймах матчей плей-офф.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Медведь на Камчатке похитил у водителей еду из машины
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Хоккей
Путин забросил восемь шайб в хоккейном матче в Сочи
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
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Обновлено в 01:10
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту, выполнявший чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 03:22
Кино
Джорджу Мартину запретили показывать «Игру престолов»
Телеканал HBO запретил Джорджу Мартину показывать последнюю серию «Игры престолов» в его кинотеатре Jean Cocteau Cinema в Санта-Фе.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Подставную миллионершу из России приговорили к тюремному сроку в США
ИА «Ореанда-Новости» Притворявшуюся наследницей многомиллионного состояния уроженку России Анну Сорокину в США приговорили к тюремному заключению сроком от четырёх до двенадцати лет по обвинению в мошенничестве.
Обновлено вчера в 09:15
Хоккей
Елесин подписал контракт с «Калгари»
Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал контракт новичка с «Калгари Флэймз» и проведёт за океаном два ближайших сезона.
Обновлено вчера в 18:33
Наука
Сыр помогает предотвратить возникновение диабета
Обновлено в 02:37
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева
Обновлено в 00:11
Политика
Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона
Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Кино
Скончался сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент
Обновлено в 00:05
Общество
В Ингушетии скончался самый пожилой житель России
В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат
В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12