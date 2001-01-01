Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей доходаКоммерсантъ вчера в 08:34

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры. Согласно декларации, у нее есть недвижимость в Германии – квартира на 146,2 кв. м, а также машиноместо и подсобное помещение. В России жена Игоря Артамонова владеет одним машиноместом.
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Доходы врио главы Липецкой области выросли почти на 65 млн рублей в 2018 году

ТАССвчера в 10:20

Появилась декларация о доходах Игоря Артамонова за 2018 год

Kursk.comвчера в 12:15

Опубликована декларация о доходах Игоря Артамонова

Gorod48вчера в 09:03

Игорь Артамонов опубликовал декларацию о доходах

LipetskMedia.ruвчера в 10:11

Игорь Артамонов задекларировал 196 млн рублей дохода

ГТРК Липецквчера в 09:54

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Коммерсантъвчера в 08:34

Алексей Текслер заработал 10,8 млн рублей в 2018 году

Коммерсантъ Челябинск09 мая в 01:31
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Хоккей

Шайба Кучерова попала в тройку лучших голов первого игрового дня ЧМ

Шайба россиянина Никиты Кучерова в ворота сборной Норвегии (5:2) в стартовом поединке чемпионата мира по хоккею в Словакии попала в тройку самых красивых голов первого игрового дня турнира.
Обновлено в 04:14
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Обновлено вчера в 23:26
Кино

Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»

Начало траурной церемонии в 11:00. Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти

Обновлено вчера в 16:14
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено вчера в 09:49
Общество

Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

Обновлено вчера в 19:00
Авто

В России из Bentley сделали танк. В Великобритании не могут понять зачем

За несколько дней видео посмотрели почти 3 миллиона человек.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подтвердила развод с мужем

Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
Обновлено в 02:39
Баскетбол

Стеф Карри реализовал 76 штрафных подряд в 4-х четвертях в плей-офф

Разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри имеет действующую серию из 76 точных штрафных в 4-х четвертях и овертаймах матчей плей-офф.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Медведь на Камчатке похитил у водителей еду из машины

Обновлено в 02:06
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Хоккей

Путин забросил восемь шайб в хоккейном матче в Сочи

Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту, выполнявший чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 03:22
Кино

Джорджу Мартину запретили показывать «Игру престолов»

Телеканал HBO запретил Джорджу Мартину показывать последнюю серию «Игры престолов» в его кинотеатре Jean Cocteau Cinema в Санта-Фе.
Обновлено вчера в 11:34
Общество

Подставную миллионершу из России приговорили к тюремному сроку в США

ИА «Ореанда-Новости» Притворявшуюся наследницей многомиллионного состояния уроженку России Анну Сорокину в США приговорили к тюремному заключению сроком от четырёх до двенадцати лет по обвинению в мошенничестве.
Обновлено вчера в 09:15
Авто

В России насчитали около 10 млн легковых автомобилей японских марок

Обновлено в 02:01
Хоккей

Елесин подписал контракт с «Калгари»

Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал контракт новичка с «Калгари Флэймз» и проведёт за океаном два ближайших сезона.
Обновлено вчера в 18:33
Наука

Сыр помогает предотвратить возникновение диабета

Обновлено в 02:37
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол

Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева

Обновлено в 00:11
Политика

Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Кино

Скончался сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент

Обновлено в 00:05
Общество

В Ингушетии скончался самый пожилой житель России

В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
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