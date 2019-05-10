Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей доходаКоммерсантъ 08:34

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры. Согласно декларации, у нее есть недвижимость в Германии – квартира на 146,2 кв. м, а также машиноместо и подсобное помещение. В России жена Игоря Артамонова владеет одним машиноместом.

Политика Блогеры резко осудили западные СМИ за трактовку гибели Доренко Британское издание Daily Mail написало про «загадочную смерть» «антипутинского журналиста» в связи с гибелью Сергея Доренко.

Происшествия Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии.

Армия и оружие В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.

Происшествия Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.

Шоу-бизнес Николаев признался, что чуть не погиб вместе с Пугачевой Певец Игорь Николаев рассказал, что он вместе с Аллой Пугачевой чуть не погиб под колесами автобуса.

Происшествия В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".

Политика В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.

Наука Создан новый тип виртуальных денег с повышенной безопасностью Виртуальные деньги нового типа, концепция которых была разработана профессором Кембриджского университета Эдрианом Кентом, являются более безопасными, чем криптовалюты, основанные на технологии блокчейн.

Общество МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.

Шоу-бизнес Яна Шевцова закрутила роман с бывшим мужем Нелли Ермолаевой Яна Шевцова прославилась после того, как рассказала о романе с рэпером Гуфом.

Политика Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.

Политика Столтенберг встретится с Порошенко «В понедельник, 13 мая 2019 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы Североатлантического альянса.

Музыка На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех» Ранее в четверг несколько десятков украинских радикалов провели акцию протеста возле офиса компании "Национальные информационные системы", которая готовит программы для телеканала "Интер".

Общество В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.

Происшествия Доренко умер в результате разрыва аорты «Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.

Происшествия В Японии туристический автобус с альпинистами упал с горной дороги Туристический микроавтобус упал с десятиметровой высоты на горной дороге в японской префектуре Гумма, травмы, в том числе серьезные, получили 14 человек, четверо из них госпитализированы, передает телеканал NHK.

Происшествия «Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти "Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".

Шоу-бизнес Шахназаров резко ответил высказавшемуся о Дне Победы Виторгану Гендиректор концерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров в беседе с ФАН ответил актеру Максиму Виторгану, который считает, что День Победы нужно заменить днем тишины.

Общество Постановление ЕСПЧ о незаконности запрета в России гей-парадов вступило в силу 27 ноября ЕСПЧ признал запреты гей-парадов и других публичных акций ЛГБТ-сообщества в городах России противоречащими Европейской конвенции, отказав в передаче дела на пересмотр в Большую палату.

Футбол Капелло составил сборную из своих бывших игроков Итальянский тренер Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых он ранее тренировал.

Политика США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.