Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей доходаКоммерсантъ 08:34

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры. Согласно декларации, у нее есть недвижимость в Германии – квартира на 146,2 кв. м, а также машиноместо и подсобное помещение. В России жена Игоря Артамонова владеет одним машиноместом.
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Доходы врио главы Липецкой области выросли почти на 65 млн рублей в 2018 году

ТАСС10:20

Опубликована декларация о доходах Игоря Артамонова

Gorod4809:03

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Коммерсантъ08:34

Игорь Артамонов опубликовал декларацию о доходах

LipetskMedia.ru10:11

Игорь Артамонов задекларировал 196 млн рублей дохода

ГТРК Липецк09:54

Врио губернатора Липецкой области заработал 196 млн рублей

Метагазета09:40

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заработал в прошлом году почти 196 млн рублей

Агентство Бизнес Информации08:24
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Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Обновлено в 11:32
Общество

В Москве стартовал международный мотопробег

Обновлено в 12:53
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июня

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в Раде проект постановления о проведении 1 июня 2019 года торжественного заседания украинского парламента, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Стали известны дата и место прощания с Сергеем Доренко

Обновлено в 10:13
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге

Обновлено в 12:58
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Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

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Шоу-бизнес

Алена Водонаева объявила о разводе

Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Доренко умер в результате разрыва аорты

«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Авто

В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей

Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.
Обновлено в 13:16
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛ

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы остаться играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 11:36
Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»

Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя

24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

AP нашло «отпечатки пальцев России» на новой ракете КНДР

Эксперты увидели "отпечатки пальцев России" на новой ракете КНДР, пишет агентство Associated Press.
Обновлено в 03:43
Политика

Зеленский потребовал провести инаугурацию 19 мая

Избранный президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Верховную раду страны назначить его инаугурацию на 19 мая.
Обновлено в 12:47
Политика

Адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским

Адвокат президента США Рудольф Джулиани может в ближайшие дни отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:30
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Политика

Венесуэла открывает границу с Бразилией

Вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами сообщил, что правительство страны открывает наземную границу с Бразилией и авиационное и морское сообщение с островом Аруба, передает РИА "Новости" со ссылкой на венесуэльское гостелевидение.
Обновлено в 12:20
Культура

Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»

Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.
Обновлено в 10:23
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Политика

Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора

Япония пригласила президента России Владимира Путина на интронизацию нового императора Нарухито, которая состоится 22 октября 2019 года.
Обновлено в 12:22
Энергетика

Польша изменила пути доставки российской нефти

Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Происшествия

Мотоцикл Сергея Доренко был куплен меньше месяца назад

Обновлено вчера в 14:30
Экономика

США: Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы

Россия в 2019–2020 сельскохозяйственном году может нарастить поставки пшеницы до 36 млн тн.
Обновлено в 12:25
Здоровье

Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения

Обновлено вчера в 21:25
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