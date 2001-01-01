Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей доходаКоммерсантъ 08:34

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры. Согласно декларации, у нее есть недвижимость в Германии – квартира на 146,2 кв. м, а также машиноместо и подсобное помещение. В России жена Игоря Артамонова владеет одним машиноместом.
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Доходы врио главы Липецкой области выросли почти на 65 млн рублей в 2018 году

ТАСС10:20

Врио губернатора Липецкой области заработал 196 млн рублей

Метагазета09:40

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заработал в прошлом году почти 196 млн рублей

Агентство Бизнес Информации08:24

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LipetskMedia.ru10:11

Игорь Артамонов задекларировал 196 млн рублей дохода

ГТРК Липецк09:54

Опубликована декларация о доходах Игоря Артамонова

Gorod4809:03

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Коммерсантъ08:34
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