Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей доходаКоммерсантъ 08:34
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры. Согласно декларации, у нее есть недвижимость в Германии – квартира на 146,2 кв. м, а также машиноместо и подсобное помещение. В России жена Игоря Артамонова владеет одним машиноместом.
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Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заработал в прошлом году почти 196 млн рублей
Агентство Бизнес Информации08:24
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