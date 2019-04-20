Происшествия

Врио губернатора Забайкалья рассказал о причинах пожаров в регионеРЕН ТВ вчера в 23:43

Причиной нескольких пожаров, накануне уничтоживших около ста жилых домов в Забайкальском крае, стал человеческий фактор. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Осипов в обращении, которое опубликовала его пресс-служба.
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Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Вести.Ruвчера в 21:10

Глава Забайкалья в связи со степными пожарами просит МЧС усилить группировку спасателей

Интерфакс - Россиявчера в 11:04

Врио главы Забайкалья назвал причину пожаров в регионе

RT на русскомвчера в 20:32

Глава Забайкалья отправился в пострадавшие от огня районы

Московский Комсомолец Читавчера в 20:30

Врио губернатора Забайкалья назвал причину нескольких пожаров в регионе

ТАССвчера в 19:30

Осипов обсудил с главой МЧС ситуацию с пожарами в Забайкалье

Заб.Рувчера в 11:04

Губернатор заявил о «пришедших из-за границы» пожарах в Забайкалье

РБКвчера в 20:49
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Хоккей

«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»

Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже

Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес

Игрок «Локомотива» Тарасов нарушил правила дорожного движения

Обновлено вчера в 14:29
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие

Япония продолжит закупать американские истребители F-35A

Япония продолжит закупать у США истребители пятого поколения F-35A, несмотря на катастрофу с одним из самолетов этой модели, заявил глава министерства обороны Японии Такэси Ивая по итогам переговоров с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Врачи поставили диагноз писателю Быкову

Писателя Дмитрия Быкова, доставленного из Уфы в Москву на лечение, положили в военный госпитель им. Бурденко.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В Кемерове горел известный ресторан

Сегодня утром в областном центре горел популярный ресторан итальянской кухни Mama Roma на бульваре Строителей.
Обновлено в 00:42
Наука

Физическая активность помогает снизить риск развития деменции

Обновлено в 01:21
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Обновлено 18 апреля в 21:42
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Японский кроссовер Suzuki Vitara Brezza нового поколения продемонстрировал высокий спрос на индийском рынке.
Обновлено в 01:28
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Четвертый матч финала завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. Столичная команда одолела соперника во всех четырех играх серии.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Космос

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля

Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23

Число пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае увеличилось до 23, сообщила в субботу пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

Обновлено вчера в 14:56
Политика

ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ

Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Политика

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

Органы прокуратуры США рекомендуют суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 21:38
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил оранжевый экспедиционный УАЗ «Хантер».
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия

Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч

Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Баскетбол

«Бостон» снова победил «Индиану» и повел в серии 3-0

"Бостон" увеличил отрыв в серии - 3-0. Следующий матч пройдет на площакде "Индианы".
Обновлено вчера в 22:56
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Здоровье

Названы ранние симптомы рака кишечника

Распространенным симптомом рака кишечника считается определенный дискомфорт в области живота.
Обновлено 18 апреля в 02:24
Общество

Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире

В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено вчера в 17:00
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Армия и оружие

Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао

«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Игры

На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

Обновлено вчера в 09:13
Единоборства

«Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой

Российский боец MMA Иван Штырков попал в больницу накануне боя с американцем Дэвином Кларком в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено вчера в 20:47
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