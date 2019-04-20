Происшествия
Врио губернатора Забайкалья рассказал о причинах пожаров в регионеРЕН ТВ вчера в 23:43
Причиной нескольких пожаров, накануне уничтоживших около ста жилых домов в Забайкальском крае, стал человеческий фактор. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Осипов в обращении, которое опубликовала его пресс-служба.
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Глава Забайкалья в связи со степными пожарами просит МЧС усилить группировку спасателей
Интерфакс - Россиявчера в 11:04
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Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже
Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес
Игрок «Локомотива» Тарасов нарушил правила дорожного движения
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие
Япония продолжит закупать американские истребители F-35A
Япония продолжит закупать у США истребители пятого поколения F-35A, несмотря на катастрофу с одним из самолетов этой модели, заявил глава министерства обороны Японии Такэси Ивая по итогам переговоров с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Врачи поставили диагноз писателю Быкову
Писателя Дмитрия Быкова, доставленного из Уфы в Москву на лечение, положили в военный госпитель им. Бурденко.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
В Кемерове горел известный ресторан
Сегодня утром в областном центре горел популярный ресторан итальянской кухни Mama Roma на бульваре Строителей.
Обновлено в 00:42
Наука
Физическая активность помогает снизить риск развития деменции
Обновлено в 01:21
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Японский кроссовер Suzuki Vitara Brezza нового поколения продемонстрировал высокий спрос на индийском рынке.
Обновлено в 01:28
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Четвертый матч финала завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. Столичная команда одолела соперника во всех четырех играх серии.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23
Число пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае увеличилось до 23, сообщила в субботу пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета
Обновлено вчера в 14:56
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Политика
Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения
Органы прокуратуры США рекомендуют суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 21:38
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил оранжевый экспедиционный УАЗ «Хантер».
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Баскетбол
«Бостон» снова победил «Индиану» и повел в серии 3-0
"Бостон" увеличил отрыв в серии - 3-0. Следующий матч пройдет на площакде "Индианы".
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Здоровье
Названы ранние симптомы рака кишечника
Распространенным симптомом рака кишечника считается определенный дискомфорт в области живота.
Обновлено 18 апреля в 02:24
Общество
Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире
В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено вчера в 17:00
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Армия и оружие
Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао
«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено вчера в 09:13
Единоборства
«Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой
Российский боец MMA Иван Штырков попал в больницу накануне боя с американцем Дэвином Кларком в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено вчера в 20:47