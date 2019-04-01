Происшествия

Врио губернатора Забайкалья рассказал о причинах пожаров в регионеРЕН ТВ вчера в 23:43

Причиной нескольких пожаров, накануне уничтоживших около ста жилых домов в Забайкальском крае, стал человеческий фактор. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Осипов в обращении, которое опубликовала его пресс-служба.
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«Пожары из-за границы»: врио губернатора о ситуации в Забайкалье

Газета.Ruвчера в 22:52

Губернатор заявил о «пришедших из-за границы» пожарах в Забайкалье

РБКвчера в 20:49

Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Вести.Ruвчера в 21:10

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Известиявчера в 21:00

18 человек пострадали в результате пожаров в Забайкальском крае

Эхо Москвывчера в 22:04

Врио главы Забайкалья назвал причину пожаров в регионе

RT на русскомвчера в 20:32

Врио губернатора Забайкалья назвал причину нескольких пожаров в регионе

ТАССвчера в 19:30
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Политика

Букмекеры отдали победу Зеленскому на выборах президента Украины

Российские и зарубежные букмекеры считают, что во втором туре выборов президента Украины победит Владимир Зеленский, притом с большим перевесом.
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Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Политика

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Авто

ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.
Обновлено в 02:58
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Обновлено в 01:01
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Игры

На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

Обновлено вчера в 09:13
Здоровье

Приморские спасатели рассказали, как бороться с клещами

Приморские спасатели советуют отправляться в лес в специальных костюмах, защищающих от укусов клещей.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов

Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Пять человек погибли в результате бурь на юге США

Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

Подлодки «Борей» с крылатыми ракетами могут создать в РФ

Минобороны России может построить две атомные подлодки по проекту «Борей-К». Они станут носителями крылатых ракет.
Обновлено в 01:38
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Экономика

В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком»

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с «ПриватБанком».
Обновлено вчера в 10:09
Общество

Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России

Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Израиль нашел способ противостоять С-300

В Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса "воздух-земля" Rampage.
Обновлено в 02:34
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Обновлено 18 апреля в 21:42
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Политика

Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС

Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено вчера в 13:39
Хоккей

«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Наука

Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено вчера в 02:21
Экономика

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено вчера в 12:30
Спорт

Биатлонистка Элиза Гаспарин получила серьезную травму ноги

Швейцарская биатлонистка Элиза Гаспарин получила травму ноги во время катания на лыжах.
Обновлено в 03:00
Технологии

Власти и Яндекс пообещали беспилотное такси в Москве через 3–4 года

В Москве планируется запуск беспилотного роботизированного такси в течение 3-4 лет.
Обновлено в 02:24
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено 18 апреля в 10:21
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Как работают Яндекс.Новости?
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