Происшествия
Врио губернатора Забайкалья рассказал о причинах пожаров в регионеРЕН ТВ вчера в 23:43
Причиной нескольких пожаров, накануне уничтоживших около ста жилых домов в Забайкальском крае, стал человеческий фактор. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Осипов в обращении, которое опубликовала его пресс-служба.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Политика
Букмекеры отдали победу Зеленскому на выборах президента Украины
Российские и зарубежные букмекеры считают, что во втором туре выборов президента Украины победит Владимир Зеленский, притом с большим перевесом.
Обновлено в 02:28
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Политика
В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Авто
ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.
Обновлено в 02:58
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено вчера в 09:13
Здоровье
Приморские спасатели рассказали, как бороться с клещами
Приморские спасатели советуют отправляться в лес в специальных костюмах, защищающих от укусов клещей.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов
Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Пять человек погибли в результате бурь на юге США
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Подлодки «Борей» с крылатыми ракетами могут создать в РФ
Минобороны России может построить две атомные подлодки по проекту «Борей-К». Они станут носителями крылатых ракет.
Обновлено в 01:38
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Экономика
В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком»
Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с «ПриватБанком».
Обновлено вчера в 10:09
Общество
Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России
Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300
В Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса "воздух-земля" Rampage.
Обновлено в 02:34
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Политика
Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС
Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено вчера в 13:39
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено вчера в 02:21
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено вчера в 12:30
Спорт
Биатлонистка Элиза Гаспарин получила серьезную травму ноги
Швейцарская биатлонистка Элиза Гаспарин получила травму ноги во время катания на лыжах.
Обновлено в 03:00
Технологии
Власти и Яндекс пообещали беспилотное такси в Москве через 3–4 года
В Москве планируется запуск беспилотного роботизированного такси в течение 3-4 лет.
Обновлено в 02:24
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено 18 апреля в 10:21
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33