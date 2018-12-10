Политика
Александр Осипов, назначенный в октябре врио губернатора Забайкальского края, объявил о новых принципах привлечения госслужащих в исполнительную власть региона.
ТАССвчера в 22:57
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Политика
Блок Пашиняна выигрывает парламентские выборы в Армении
Блок врио премьера Армении, лидера оппозиции Никола Пашиняна «Мой шаг» уверенно выигрывает внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в стране в воскресенье 9 декабря.
Обновлено в 00:22
Политика
Франция расследует «причастность России» к протестам в стране
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране.
Обновлено в 00:01
Политика
Племянница Скрипаля заявила, что ее родных держат на военной базе
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория убеждена, что самого Скрипаля и его дочь Юлию насильно удерживают в Великобританию.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска
Сирийская система противовоздушной обороны отразила авиаудар вблизи международного аэропорта в столице страны Дамаске.
Обновлено в 00:15
Политика
Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил, что власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
Вертолеты-амфибии для ВМФ создадут после 2031 года
Поисково-спасательные вертолеты-амфибии будут созданы для ВМФ России в 2031-2050 годах, сообщил в понедельник в интервью газете Вооруженных сил России "Красная Звезда" начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
В раде заявили об угрозе экономике Украины из-за военного положения
Военное положение может обернуться многомиллиардным ущербом для экономики Украины.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Саудовская Аравия отказалась выдать убийц Хашкуджи
Власти Саудовской Аравии отказались выдать Турции обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Washington Post назвала российские контакты кампании Дональда Трампа
По меньшей мере 14 членов семьи, бизнес-партнеров и участников президентской кампании президента США Дональда Трампа имели контакты с минимум 17 россиянами почти с самого начала кампании в 2015 году и до инаугурации Трампа, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на новые промежуточные результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:05
Политика
Трамп согласился выделить Пентагону 750 миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп поддержал предложение министра обороны Джеймса Мэттиса о выделении в 2019-м финансовом году 750 миллиардов долларов на военные нужды страны.
Обновлено в 00:15
Политика
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ГРУ
В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Нарышкин напомнил, что полномочия СВР, ГРУ, а также ФСБ в части разведдеятельности разделены.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Глава ХДС заявила о планах пересмотреть миграционную политику
Новый председатель Христианско-Демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Bild заявила, что намерена пересмотреть миграционную политику страны.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Южная Корея потратит $1 млрд на сотрудничество с КНДР
На совместные проекты южнокорейское правительство потратит 1,1 трлн вон ($980 млрд), сообщили в министерстве объединения страны.
Обновлено в 00:05
Политика
Депутат Рады объяснил, почему Украина зависит от торговли с Россией
Россия является крупнейшим торговым партнером Украины, и альтернативы ей нет, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Двое мужчин прошли с флагами России и Украины по центру Киева
В воскресенье двое мужчин, завернутых в национальные флаги России и Украины, прошли по главной улице украинской столицы — Крещатику, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, публикуя видео их акции.
Обновлено в 00:23