Политика

Врио губернатора Петербурга покинул ЗакС из-за настроя депутатовЭкономика сегодня 03:48

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов покинул зал заседаний Законодательного собрания города после того, как некоторые депутаты продемонстрировали нежелание обсуждать предложенные им кандидатуры на посты вице-губернаторов.
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Беглов покинул зал заседаний после критики депутата Резника

АиФ Санкт-Петербург05:10

Беглов заявил, что не собирается участвовать в политическом шоу

Мойка7804:59

Беглов покинул Заксобрание, отказавшись участвовать в шоу Резника

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Беглов покинул заседание ЗакСа во время выступления Резника

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Аппарат врио губернатора: Беглов ушел из ЗакСа из-за плотного графика, а не из-за критики Резника

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Резник: Четвертую власть уничтожают в Петербурге

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Беглов заявил, что не будет тратить время на политическое шоу, а займется жизнью города

Невские Новости03:30
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Авто

«Яндекс» создал собственный бортовой компьютер для автомобилей

Обновлено в 04:02
Происшествия

Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в угоне самолета «Сургут-Москва»

Ханты-Мансийский районный суд арестовал на два месяца Павла Шаповалова, которого подозревают в угоне самолета «Сургут—Москва», передает 23 января «РИА Новости».
Обновлено в 08:29
Авто

Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano

Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

Задержан глава полиции подмосковного Чехова и его подчиненные

Задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции, добавил он.
Обновлено в 07:43
Общество

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

В Кемеровской области ученики сельских школ, чьи родители не могут платить за питание, падают в голодные обмороки, рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын, выступая на сессии областного совета.
Обновлено в 07:05
Общество

В Приморье прокуратура проверит «урок авторитетов» в школе

Обновлено в 07:28
Авто

Завод Subaru в Японии полностью остановил работу

В свою очередь в Subaru комментировать информацию не стали, ссылаясь на то, что причины возникновения дефектов еще не установлены.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729

Обновлено в 05:00
Авто

Процесс создания президентского лимузина Aurus показали на видео

Министерство промышленности и торговли РФ показало процесс создания президентского автомобиля Aurus.
Обновлено в 05:50
Гаджеты

Xiaomi показала гибкий смартфон

Обновлено в 06:16
Общество

Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов

Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено вчера в 20:30
Авто

Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара

Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Общество

Роспотребнадзор признал безвредность противогололедных реагентов

Роспотребнадзор не видит ничего плохого в использовании противогололедных реагентов.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

Meizu представила смартфон без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов

В устройстве полностью отсутствуют какие-либо отверстия, включая решетки динамиков, традиционный порт для зарядки или лоток для SIM-карты.
Обновлено в 05:51
Космос

Во время затмения на Луну упал метеорит

Обновлено в 00:22
Общество

Адвокат Рыбки рассказал о ее планах на жизнь

Обновлено в 07:18
Происшествия

Поисковой самолет обнаружил обломки в районе пропажи футболиста Салы

Глава группы по поиску игрока футбольного клуба "Кардифф" Эмилиано Салы Джон Фитцджеральд заявил, что в воде недалеко от места пропажи самолета были найдены обломки.
Обновлено в 07:47
Авто

Представлен пикап GMC Sierra HD 2020

Хотя компания GMC и не сообщала цены на грузовик, мы ожидаем, что новая Sierra HD будет стоить более 35000 долларов или 2329246 рублей.
Обновлено в 02:09
Технологии

«ВКонтакте» запустила каталог подкастов

Обновлено в 08:04
Общество

Правительство расширило список электронных госуслуг

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым расширяется список электронных госуслуг.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Выжившую в горах Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга

В Свердловской области спасённую в Уральских горах туристку доставят для прохождения лечения в Екатеринбург.
Обновлено в 06:48
Политика

Ректор МГУ предложил создать конгресс-холл около главного здания вуза

Президент РФ Владимир Путин 23 января проводит в Институте стран Азии и Африки заседание попечительского совета МГУ.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Автобус насмерть сбил пешехода на остановке в Москве

Автобус насмерть сбил человека на остановке на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 06:56
Общество

Первый магазин IKEA в черте Москвы откроется летом

Обновлено в 07:49
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали советы, как избежать обморожения

Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации для россиян, как избежать зимой обморожения.
Обновлено в 03:58
Экономика

Названы крупнейшие регионы-должники за газ

Крупнейшие должники за поставленный газ по состоянию на начало декабря прошлого года - это Подмосковье, Тверская область и Пермский край, а также Саратовская область, Краснодарский край, Владимирская и Оренбургская области.
Обновлено в 04:30
Политика

Болгария лишила гражданства основателя Yota

Болгария лишила основателя Yota Сергея Адоньева гражданства из-за обвинительного приговора США в мошенничестве 20-летней давности, сообщает Reuters со ссылкой на Минюст Болгарии.
Обновлено в 08:33
Технологии

Роскомнадзор разблокировал более ста тысяч IP-адресов Microsoft

Роскомнадзор снял ограничение доступа со 130 тыс. IP-адресов, принадлежащих компании Microsoft, которое было наложено в рамках блокировки мессенджера Telegram, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Обновлено в 05:56
Технологии

Супертраулер заложили на Адмиралтейских верфях

На Адмиралтейских верфях сегодня заложили новый большой рыболовный траулер.
Обновлено в 05:43
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе
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Максим Львович Резник
Российский политик
Российский политический деятель, бывший председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП «Яблоко» в 2003-2012 годах. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
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