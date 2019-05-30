Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцемНациональная служба новостей вчера в 15:11

Эксперты назвали оптимальной идею Беглова по территории у Тучкова моста Петербурга Выборы в Санкт-Петербурге пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.

Экономика Суд арестовал активы братьев Ананьевых Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение).

Общество Роструд призвал сокращать рабочий день в жару В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Политика Главы МИД Франции и Германии провели переговоры с Зеленским Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Хайко Маас встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 30 мая, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Энергетика Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее и восьми недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.

Наука Окаменелости 259 вымерших рыб оказались единым косяком Лишь две из 259 рыб оказались расположены достаточно далеко от остальной стаи, их ученые исключили из моделирования.

Происшествия В Кабуле прогремел мощный взрыв В пятницу, 31 мая, утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв.

Транспорт Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.

Армия и оружие Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

Авто В России коллекционную пару Aston Martin оценили в 762 миллиона рублей В покупку входит сразу два автомобиля Aston Martin — DB4 Zagato Continuation и DBS GT Zagato.

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Общество Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Отмечается, что 38% отечественных компаний лояльны соискателям пенсионного возраста, еще в 36% компаний пенсионеров принимают иногда, руководствуясь их уровнем квалификации и состоянием здоровья.

Авто Эксклюзивный Bentley от Mulliner оценили в 1,3 миллиона долларов В настоящее время точно можно сказать, что одной из отличительных черт машины станет высокая цена, которая превышает стоимость остальных автомобилей бренда.

Армия и оружие Американский военный корабль вошел в Балтийское море Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Спорт Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.

Футбол У юношеской сборной Южной Кореи отобрали трофей Футбольная ассоциация Чэнду отобрала трофей у победителей и направила жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Армия и оружие Новые украинские десантные катера оказались тихоходными Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.

Финансы В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала «На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства», — заявила Орлова.

Футбол Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.

Политика Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.

Происшествия В центре Иерусалима мужчина ранил ножом двух человек Вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в историческом центре Иерусалима и был обезврежен израильскими полицейскими, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.