Политика
Врио губернатора Челябинской области прилетел в регионРоссийская газета 02:14
Встреча с врио состоится в 14 часов по местному времени. Текслера представит правительству и представителям силовых структур полпредпрезидента в УрФО Николай Цуканов. Напомним, глава Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку накануне вечером.
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Театры
Умер оперный певец Сергей Балашов
В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.
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Гаджеты
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Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
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Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
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Музыка
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Обновлено в 08:59
Экономика
Топилин развеял опасения по поводу «засекречивания» данных по доходам
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Технологии
Bitcoin начали продавать в газетных киосках в Австралии
Крупнейшая по объемам торгов криптобиржа Binance запустила платформу Lite Australia, теперь биткоин продается в 1300 газетных киосках в Австралии.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Музыка
Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме
Обновлено вчера в 23:44
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
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Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Авто
Volvo начнет продавать в России электрокары
Компания Volvo планирует вывести на российский рынок свой первый электрокар, премьера которого состоится уже в этом году.
Обновлено в 01:55
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
Обновлено в 02:00
Общество
В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина
Сбербанк в июле запустит новую услугу — снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской картой Mastercard или Visa.
Обновлено в 07:11
Здоровье
В подмосковных Центрах здоровья обследовались свыше 22 тыс человек
С начала этого года в Центры здоровья столичного региона за консультацией обратились более 22 тысяч человек, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Минздрава Московской области.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Британку три года лечили от депрессии вместо рака
В Британии врачи три года не могли обнаружить у пациентки рак яичников.
Обновлено в 04:55
Финансы
Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей
Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Тимати и Шишкова отпраздновали первый юбилей дочери
Счастливая мама поделилась кадрами с торжества 19 марта наследница основателя лейбла Black Star Тимати и модели Алены Шишковой по имени Алиса отмечает свой первый юбилей — 5 лет.
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Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят рядом с мужем Божены Рынски
Певицу Юлия Началову похоронят на Троекуровском кладбище рядом с одним из основателей канала НТВ Игорем Малашенко, мужем светской львицы Божены Рынски.
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Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
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