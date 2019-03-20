Политика
Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в ЧелябинскНакануне.Ru 01:05
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прилетел в Челябинск из Москвы. Сегодня во второй половине дня пройдет совещание, на котором полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов представит нового главу региона.
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Врио губернатора Алексей Текслер при формировании команды планирует опираться на местные кадры
Эхо Москвы в Челябинске06:57
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