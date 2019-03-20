Политика

Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в ЧелябинскНакануне.Ru 01:05

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прилетел в Челябинск из Москвы. Сегодня во второй половине дня пройдет совещание, на котором полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов представит нового главу региона.
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Представляя нового челябинского губернатора, полпред Цуканов показал характер. И умение считать деньги

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Врио главы Челябинской области будет опираться на местные кадры в решении проблем региона

ТАСС06:30

Полпред президента в Уральском федеральном округе завтра представит врио губернатора Челябинской области Текслера

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Полпред президента РФ Николай Цуканов подарил книгу Алексею Текслеру

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Врио губернатора Алексей Текслер при формировании команды планирует опираться на местные кадры

Эхо Москвы в Челябинске06:57
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Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
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Экономика

Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова

Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
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Музыка

Гитарист «Ленинграда» подтвердил распад группы

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Происшествия

Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина

Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.
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Началову похоронят рядом с Малашенко

Обновлено в 10:46
Авто

BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре

Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.
Обновлено в 07:32
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Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

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Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено в 14:28
Политика

ЦИК Украины отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах

По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, международным наблюдателем на выборах президента Украины не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта — на Украине таким государством считают Россию.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Украинские летчики провели полеты боевой авиации над Азовским морем

Обновлено в 09:56
Общество

Медведев подписал распоряжение о поднятии зарплат бюджетникам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, в котором сказано об увеличении зарплаты работникам бюджетных учреждений.
Обновлено в 05:54
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В России предложили уточнить порядок постановки диагноза «наркомания»

В законодательстве предложили уточнить понятие больных наркоманией, а также исключить медицинское освидетельствование из числа процедур для постановки диагноза.
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Происшествия

В Италии водитель поджёг автобус с детьми

Обновлено в 12:51
Происшествия

Уральские Бонни и Клайд задержаны за убийство четырех человек

Обновлено в 09:55
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию

Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля.
Обновлено в 14:27
Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий

По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
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Политика

Сенат Италии запретил прокуратуре судить Маттео Сальвини

Сенат Италии отказал прокуратуре в праве возбуждения уголовного дела в отношении вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Политика

Казахстанцы выступили против переименования Астаны

Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
Обновлено в 12:43
Футбол

Германия назвала состав на матч с Сербией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на товарищеский матч с Сербией.
Обновлено в 14:45
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Партию премьер-министра Венгрии отстранили от работы в Европарламенте

Как сообщил глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер, решение по членству партии будет принято по итогам работы оценочного комитета, а пока венгерские консерваторы не смогут голосовать в Европейской народной партии, принимать участие в заседаниях и выдвигать своих кандидатов на различные посты, пишет «РИА Новости».
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По делу известной ОПГ в Подмосковье изъят целый арсенал

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствию и сотрудникам ФСБ достались 36 кг взрывчатки, две бомбы и около ста единиц различного огнестрельного оружия, в том числе снайперская винтовка и пистолеты-пулеметы "Скорпион" и "Узи".
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В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
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Генпрокурор Украины заявил о переданном послом США списке «неприкасаемых»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено в 11:38
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Ченнинг Татум стал платиновым блондином

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Британец выиграл в лотерею около $94 млн

Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions £71 млн (около $94 млн). Об этом сообщает Daily Telegraph.
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Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
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Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
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Настоящая весна придет в Москву лишь в середине апреля

Прихода же настоящей весны стоит ждать только к середине апреля.
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Армия и оружие

Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»

ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
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Борис Александрович Дубровский
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Российский государственный деятель. Губернатор Челябинской области с 15 января 2014 года. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината, инженер-металлург.
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Николай Николаевич Цуканов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе. Член Совета Безопасности. Секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Член Государственной пограничной комиссии России. Член Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
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