Политика
Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в ЧелябинскНакануне.Ru 01:05
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прилетел в Челябинск из Москвы. Сегодня во второй половине дня пройдет совещание, на котором полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов представит нового главу региона.
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Врио губернатора Алексей Текслер при формировании команды планирует опираться на местные кадры
Эхо Москвы в Челябинске06:57
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Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
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Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
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Гитарист «Ленинграда» подтвердил распад группы
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Происшествия
Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина
Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.
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Началову похоронят рядом с Малашенко
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Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.
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ЦИК Украины отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах
По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, международным наблюдателем на выборах президента Украины не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта — на Украине таким государством считают Россию.
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Общество
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, в котором сказано об увеличении зарплаты работникам бюджетных учреждений.
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В законодательстве предложили уточнить понятие больных наркоманией, а также исключить медицинское освидетельствование из числа процедур для постановки диагноза.
Обновлено в 06:48
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В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Обновлено в 12:51
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля.
Обновлено в 14:27
Финансы
Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий
По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Политика
Сенат Италии запретил прокуратуре судить Маттео Сальвини
Сенат Италии отказал прокуратуре в праве возбуждения уголовного дела в отношении вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Политика
Казахстанцы выступили против переименования Астаны
Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
Обновлено в 12:43
Футбол
Германия назвала состав на матч с Сербией
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на товарищеский матч с Сербией.
Обновлено в 14:45
Политика
Партию премьер-министра Венгрии отстранили от работы в Европарламенте
Как сообщил глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер, решение по членству партии будет принято по итогам работы оценочного комитета, а пока венгерские консерваторы не смогут голосовать в Европейской народной партии, принимать участие в заседаниях и выдвигать своих кандидатов на различные посты, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 15:19
Происшествия
По делу известной ОПГ в Подмосковье изъят целый арсенал
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствию и сотрудникам ФСБ достались 36 кг взрывчатки, две бомбы и около ста единиц различного огнестрельного оружия, в том числе снайперская винтовка и пистолеты-пулеметы "Скорпион" и "Узи".
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 12:29
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном послом США списке «неприкасаемых»
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
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Ченнинг Татум стал платиновым блондином
Обновлено в 12:11
Общество
Британец выиграл в лотерею около $94 млн
Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions £71 млн (около $94 млн). Об этом сообщает Daily Telegraph.
Обновлено в 09:38
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Общество
Настоящая весна придет в Москву лишь в середине апреля
Прихода же настоящей весны стоит ждать только к середине апреля.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11