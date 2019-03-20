Политика
Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в ЧелябинскНакануне.Ru 01:05
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прилетел в Челябинск из Москвы. Сегодня во второй половине дня пройдет совещание, на котором полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов представит нового главу региона.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Интернет
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Прошлым летом Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро.
Обновлено в 07:47
Общество
«Метрострой» объяснил протечки на «Беговой»
В ОАО «Метрострой» объяснили протечки на открывшейся в 2018 году станции петербургского метро «Беговая».
Обновлено в 07:10
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Транспорт
«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам
В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Политика
Сенат Казахстана возглавила старшая дочь Назарбаева
Обновлено в 04:47
Политика
Зампред бундестага потребовал выслать посла США из Германии
Зампред бундестага ФРГ Вольфганг Кубики потребовал объявить американского посла в Берлине Ричарда Гренелла персоной нон грата.
Обновлено в 06:01
Музыка
Шнуров объявил о «прощальном» туре группы «Ленинград»
Лидер российского музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров в своём аккаунте в социальной сети Instagram сообщил, что предстоящее турне группы, вероятно, станет последним.
Обновлено в 06:12
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Футбол
Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»
Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новое соглашение с португальским ФК "Порту", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.
Обновлено в 07:15
Происшествия
При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолет
На борту пассажирского самолета, заходившего на посадку в международный аэропорт "Мехрабад" в Тегеране, во вторник вспыхнул пожар, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".
Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Анна Семенович предстала в образе брюнетки
Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол
РФС оштрафовал «Спартак» и «Зенит» более чем на 500 тысяч рублей
Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" оштрафованы в общей сложности на 505 тысяч рублей по итогам матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:03
Наука
Ученые назвали способ снизить риск преждевременной смерти
Исследователи из Шаньдунского политехнического университета заявили, что быстрые прогулки могут снизить риск развития болезней и даже преждевременной смерти.
Обновлено в 07:19
Театры
Умер оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов умер в ночь на среду в Москве на 48-м году жизни.
Обновлено в 07:34
Происшествия
С летевшего из Сочи в Москву самолета сняли двух дебоширов
В Сочи полицейские сняли с самолета, готовящегося к отправке в Москву, двух дебоширов.
Обновлено в 06:49
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Политика
Крымские города пропали из приложения «Погода» на iPhone
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Александр Старовойтов, отсутствие в «Погоде» городов Крыма может отражать общее отношение Apple к вхождению полуострова в состав России.
Обновлено в 07:38
Общество
В Екатеринбурге бизнесмена оштрафуют за бесплатную раздачу еды
Роспотребнадзор отправился с проверкой в екатеринбургский магазин «Жизньмарт», где решили бесплатно отдавать списанную еду.
Обновлено в 05:38
Футбол
Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле
Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали. Как сообщает Espectador Deportes, футболиста подозревают в наркоторговле.
Обновлено в 07:31
Баскетбол
Джеймс Харден установил рекорд НБА
Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден установил рекорд НБА.
Обновлено в 03:13
Политика
Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.
Обновлено в 03:50
Футбол
РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:21
Наука
Абелевская премия впервые присуждена женщине
Обновлено в 05:50
Общество
В Думе оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
В Госдуму России внесен законопроект, который может вернуть нашей стране сезонный перевод времени.
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23