Политика
Врио главы Забайкалья за день назначил трех министровТАСС 00:12
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжения о назначении руководителей трех региональных министерств - Минэкономразвития, Минздрава и министерства ЖКХ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы региона.
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Выпускник-отличник Читинского мединститута возглавил Минздрав Забайкалья
Московский Комсомолец Читавчера в 22:51
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Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Семья Виктора Бута прилетит в США в начале сентября
Обновлено в 00:13
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Небо в огне. Как советские зенитчики сбивали американские самолеты
Сбить разведчика Первого мая 1960-го, за два месяца до официального дня создания зенитно-ракетных войск, под Свердловском советские зенитчики сбили американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый Фрэнсисом Гэри Пауэрсом.
Обновлено в 01:00
Кино
Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено вчера в 03:32
Политика
Трамп высказался о планах Ирана по ядерной программе
Ранее Франция, Британия, Германия и Израиль выразили обеспокоенность в связи с решением Ирана начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Стало известно, когда появится прототип мотоцикла Aurus
Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, когда появится в стране первый прототип мотоцикла Aurus.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией
Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Футбол
Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу
Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Обновлено вчера в 08:45
Космос
Тамбовчане в середине июля смогут увидеть лунное затмение
Тамбовчанам не посчастливилось стать свидетелями солнечного затмения.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
ОБСЕ призвала Россию отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии
Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, в которой призвал Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено вчера в 06:58
Здоровье
Диетологи назвали продукты, мешающие похудению
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол
Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки по футболу
Сборная Бразилии в девятый раз выиграла Кубок Америки, обыграв в финале команду из Перу.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено вчера в 17:58
Путешествия
Россияне посоветовали иностранным туристам посетить Петербург
Специалисты сервиса Aviasales опросили порядка 34 тысяч пользователей и выяснили, какой город россияне советуют посетить иностранным туристам в первую очередь.
Обновлено в 01:23
Политика
Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Два игрока НХЛ арестованы полицией за драку у ночного клуба
Нападающий "Коламбуса" Сонни Милано и форвард "Колорадо" Эй-Джей Грир были арестованы в воскресенье, 7 июля, за драку у ночного клуба в Манхэттене, сообщает New York Post.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье
В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено вчера в 08:44
Наука
Врачи Австралии научились возвращать подвижность парализованных рук
Обновлено вчера в 16:58