Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжения о назначении руководителей трех региональных министерств - Минэкономразвития, Минздрава и министерства ЖКХ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы региона.

Врио главы Забайкалья за день назначил трех министров

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