Политика

Врио главы Забайкалья за день назначил трех министровТАСС 00:12

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжения о назначении руководителей трех региональных министерств - Минэкономразвития, Минздрава и министерства ЖКХ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы региона.
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В правительстве Забайкалья произведены новые назначения

ФАН00:53

Три новых министра вошли в правительство Забайкалья

Чита.Рувчера в 22:38

В правительстве Забайкалья произошли новые назначения

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Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского края

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Выпускник-отличник Читинского мединститута возглавил Минздрав Забайкалья

Московский Комсомолец Читавчера в 22:51

Врио главы Забайкалья за день назначил трех министров

ТАСС00:12

Экс-министр здравоохранения Бурятии может возглавить Минздрав Забайкалья

Ариг Ус05 июля в 05:10
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:42, Вашингтон
Политика

Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Политика

Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Политика

Семья Виктора Бута прилетит в США в начале сентября

Обновлено в 00:13
Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено вчера в 07:05
Наука

В Индонезии нашли останки древнего человека возрастом 1,8 млн лет

Обновлено в 00:54
Происшествия

В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

Небо в огне. Как советские зенитчики сбивали американские самолеты

Сбить разведчика Первого мая 1960-го, за два месяца до официального дня создания зенитно-ракетных войск, под Свердловском советские зенитчики сбили американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый Фрэнсисом Гэри Пауэрсом.
Обновлено в 01:00
Кино

Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено вчера в 03:32
Политика

Трамп высказался о планах Ирана по ядерной программе

Ранее Франция, Британия, Германия и Израиль выразили обеспокоенность в связи с решением Ирана начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Стало известно, когда появится прототип мотоцикла Aurus

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, когда появится в стране первый прототип мотоцикла Aurus.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией

Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Футбол

Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу

Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Обновлено вчера в 08:45
Космос

Тамбовчане в середине июля смогут увидеть лунное затмение

Тамбовчанам не посчастливилось стать свидетелями солнечного затмения.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

ОБСЕ призвала Россию отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, в которой призвал Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено вчера в 06:58
Здоровье

Диетологи назвали продукты, мешающие похудению

Обновлено в 01:12
Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Футбол

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки по футболу

Сборная Бразилии в девятый раз выиграла Кубок Америки, обыграв в финале команду из Перу.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой

В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено вчера в 17:58
Путешествия

Россияне посоветовали иностранным туристам посетить Петербург

Специалисты сервиса Aviasales опросили порядка 34 тысяч пользователей и выяснили, какой город россияне советуют посетить иностранным туристам в первую очередь.
Обновлено в 01:23
Политика

Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Два игрока НХЛ арестованы полицией за драку у ночного клуба

Нападающий "Коламбуса" Сонни Милано и форвард "Колорадо" Эй-Джей Грир были арестованы в воскресенье, 7 июля, за драку у ночного клуба в Манхэттене, сообщает New York Post.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье

В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS

По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено вчера в 08:44
Наука

Врачи Австралии научились возвращать подвижность парализованных рук

Обновлено вчера в 16:58
Как работают Яндекс.Новости?
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