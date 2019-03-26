Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министровРБК 22:24

с чего всё началось

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов. Об этом сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Авто Транспортный налог хотят привязать к массе автомобиля Предложение привязать сумму транспортного налога к массе авто появилось на портале РОИ - Российской общественной инициативы.

Политика Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.

Экономика Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.

Общество Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".

Политика Расследование Мюллера не выявило сговора Трампа с Россией "Расследование специального прокурора не выявило сговора или координации кампании Трампа или кого-либо, связанного с ней, с Россией в ее попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году", - говорится в докладе, представленном Барром.

Футбол Португалия — Сербия 1:1 Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.

Политика Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».

Здоровье Почти 55 тыс. консультаций провел Роспотребнадзор в рамках «горячей линии» по гриппу и ОРВИ В пресс-службе отметили, что наибольшее количество вопросов, по которым были даны разъяснения и консультации (10,5 тыс.), касались эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ как в целом по стране, так и в отдельных субъектах и муниципальных образованиях, а также за рубежом (19,3% от общего количества поступивших вопросов).

Общество Фонд ЖКХ получит на расселение аварийного жилья 106 млрд рублей Правительство России постановило предоставить Фонду ЖКХ в 2019-2021 годах для финансовой поддержки региональных программ расселения аварийного жилья 106,2 миллиарда рублей.

Музыка В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Транспорт На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.

Хоккей Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура» Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.

Общество Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.

Политика Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила канадская правозащитная организация "Ради беженцев".

Политика Захарова потребовала от политолога из США извиниться перед русскими Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американскому политологу Фариду Закарии извиниться перед русскими и американцами.

Политика Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.

Политика Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".