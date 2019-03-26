Политика

Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министровРБК 22:24

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов. Об этом сообщается на сайте правительства Забайкальского края.
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с чего всё началось
Отмечается, что Осипов подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности и увольнении с государственной гражданской службы министра природных ресурсов региона Анатолия Романова
 и министра труда и социальной защиты Андрея Федотова.
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Анатолий Александрович Романов
Советский и российский военный деятель, генерал-полковник, Герой Российской Федерации. Бывший заместитель министра внутренних дел Российской Федерации - командующий внутренними войсками МВД России и командующий Объединённой группировкой федеральных войск в Чечне.
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