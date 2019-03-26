Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министровРБК 22:24
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов. Об этом сообщается на сайте правительства Забайкальского края.
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с чего всё началось
Отмечается, что Осипов подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности и увольнении с государственной гражданской службы министра природных ресурсов региона Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты Андрея Федотова.RT на русском22:14
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Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Авто
Транспортный налог хотят привязать к массе автомобиля
Предложение привязать сумму транспортного налога к массе авто появилось на портале РОИ - Российской общественной инициативы.
Обновлено в 06:50
Политика
Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 23:32
Экономика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено в 22:56
Общество
Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта
Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 17:31
Политика
Расследование Мюллера не выявило сговора Трампа с Россией
"Расследование специального прокурора не выявило сговора или координации кампании Трампа или кого-либо, связанного с ней, с Россией в ее попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году", - говорится в докладе, представленном Барром.
Обновлено в 02:16
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Футбол
Португалия — Сербия 1:1
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.
Обновлено в 16:55
Политика
Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита
Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Здоровье
Почти 55 тыс. консультаций провел Роспотребнадзор в рамках «горячей линии» по гриппу и ОРВИ
В пресс-службе отметили, что наибольшее количество вопросов, по которым были даны разъяснения и консультации (10,5 тыс.), касались эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ как в целом по стране, так и в отдельных субъектах и муниципальных образованиях, а также за рубежом (19,3% от общего количества поступивших вопросов).
Обновлено в 23:27
Общество
Фонд ЖКХ получит на расселение аварийного жилья 106 млрд рублей
Правительство России постановило предоставить Фонду ЖКХ в 2019-2021 годах для финансовой поддержки региональных программ расселения аварийного жилья 106,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:54
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 22:45
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено в 22:18
Транспорт
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Хоккей
Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
Обновлено в 16:54
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Гаджеты
Apple представила стриминговый сервис и кредитную карту
Обновлено в 14:17
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Футбол
«Манчестер Сити» смиксовал 9 комплектов формы от Nike
Обновлено в 08:57
Общество
Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Политика
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Политика
Захарова потребовала от политолога из США извиниться перед русскими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американскому политологу Фариду Закарии извиниться перед русскими и американцами.
Обновлено в 23:13
Политика
Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной
Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.
Обновлено в 06:38
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено в 18:18