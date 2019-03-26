Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министровТАСС вчера в 20:59

с чего всё началось

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.

Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров

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Происшествия В Баку загорелся торговый центр В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.

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Хоккей Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.

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Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.

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Армия и оружие Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57 Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.

Армия и оружие Россия поставила Вьетнаму 64 танка Т-90 Россия выполнила контракт на поставку Вьетнаму танков Т-90, заявил «Интерфаксу» замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.

Армия и оружие Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.

Авто СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом.

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Происшествия В столице Казахстана столкнулись автобусы, есть жертвы В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек.

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Гаджеты Xiaomi намекает на презентацию смартфона Mi Mix 4 Предположительно презентация Xiaomi Mi Mix 3 с 5G состоится в ближайшее время, а осенью выйдет Xiaomi Mi Mix 4. Ожидается, что следующая модель сохранит размеры и форм-фактор слайдера, но при этом экран станет еще больше за счет более узких рамок.

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Авто «Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4 Крупнейший российский производитель легковушек «Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4.