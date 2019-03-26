Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министровТАСС вчера в 20:59
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
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с чего всё началось
Отмечается, что Осипов подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности и увольнении с государственной гражданской службы министра природных ресурсов региона Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты Андрея Федотова.RT на русскомвчера в 22:14
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Анатолий Романов покинул пост министра природных ресурсов Забайкалья
Московский Комсомолец Читавчера в 20:09
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Политика
В раде увидели решение экономических проблем Украины в России
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
Обновлено вчера в 21:54
Хоккей
Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Джон Таварес признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Экология
После разлива ртути с улицы Седова вывели 605 кг опасных отходов
Специалисты СПб ГУП «Экострой» вывезли с улицы Седова, где недавно случился разлив ртути, 605 кг опасных отходов, сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию.
Обновлено в 04:00
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:06
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Политика
Власти США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков»
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, призвала украинцев не голосовать на выборах за "старых политиков" и, если придётся, защищать свой голос на Майдане и вече.
Обновлено в 03:25
Наука
Курение отцов повышает риск развития врожденных пороков сердца у детей
Пристрастие к курению у будущих отцов оказывает негативное влияние на детей, так как увеличивается риск развития врожденных пороков сердца (ВПС).
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Россия поставила Вьетнаму 64 танка Т-90
Россия выполнила контракт на поставку Вьетнаму танков Т-90, заявил «Интерфаксу» замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю
Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.
Обновлено в 00:50
Авто
СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка
Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом.
Обновлено в 03:35
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В столице Казахстана столкнулись автобусы, есть жертвы
В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек.
Обновлено в 03:22
Экономика
Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы
Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48
Политика
Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 03:53
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
Xiaomi намекает на презентацию смартфона Mi Mix 4
Предположительно презентация Xiaomi Mi Mix 3 с 5G состоится в ближайшее время, а осенью выйдет Xiaomi Mi Mix 4. Ожидается, что следующая модель сохранит размеры и форм-фактор слайдера, но при этом экран станет еще больше за счет более узких рамок.
Обновлено вчера в 08:14
Экономика
Текслер ввел новый формат заседаний правительства Челябинской области
Врио челябинского губернатора Алексей Текслер ввел новый формат заседаний правительства области.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Корабли ТОФ уничтожили подлодку «противника» в Японском море
Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота уничтожили подлодку «противника» в Японском море с помощью всего имеющегося на их борту противолодочного вооружения: торпед и глубинных бомб.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае
Минпросвещения России поручило органам управления образованием Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации педагогом якобы провокационного фото в сети.
Обновлено в 02:48
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Авто
«Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4
Крупнейший российский производитель легковушек «Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24