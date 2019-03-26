Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министровТАСС вчера в 20:59
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
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с чего всё началось
Отмечается, что Осипов подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности и увольнении с государственной гражданской службы министра природных ресурсов региона Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты Андрея Федотова.RT на русскомвчера в 22:14
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Забайкальский рабочийвчера в 23:48
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Финансы
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро
На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и к европейской валюте, закрывшись на отметках 64,59 и 73,09 соответственно, в частности, на фоне возобновления аппетита к риску и операциям керри-трейд.
Обновлено в 02:40
Политика
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Хоккей
Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Канада предоставила статус беженцев семье, укрывавшей Сноудена
Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено 24 марта в 13:15
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации
Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Происшествия
Племянник Аллы Пугачевой попал под машину
Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.
Обновлено в 02:12
Политика
Трамп признал Голанские высоты частью Израиля
Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Обновлено в 02:19
Происшествия
Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот
Девятиклассница госпитализирована после того, как одноклассница ударила ее ножом на востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Обновлено в 02:34
Экономика
Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз
Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Брелоки «Тройка» с комплиментами начали продавать в метро
Выпускать карты "Тройка" в необычных форматах метрополитен начал с 2017 года.
Обновлено в 00:19
Общество
В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Авто
Кроссовер Skoda Kodiaq превратится в пикап
Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Польша признала заслуги СССР в разгроме гитлеровской Германии
Никто не ставит под сомнение участие СССР в разгроме гитлеровской Германии в 1945 году.
Обновлено в 02:33
Космос
Индия создаёт пилотируемый глубоководный аппарат
Обновлено вчера в 04:15
Политика
Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:33
Гаджеты
Apple представила свой стриминговый сервис Apple TV+
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Баскетбол
Саратовский «Автодор» в овертайме проиграл ЦСКА
Баскетбольный клуб «Автодор» в Саратове 25 марта уступил московскому ЦСКА в овертайме со счетом 110:116.
Обновлено в 01:48
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
Стали известны регионы России с наиболее высоким уровнем занятости населения. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT.
Обновлено в 00:37
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено 24 марта в 17:17
Армия и оружие
Минобороны России передаст Таджикистану военные городки
Обновлено вчера в 16:00