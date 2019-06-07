Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатораТАСС 21:27

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил Осипова врио главы региона. Досрочные выборы губернатора пройдут в Забайкалье 8 сентября, в единый день голосования.

Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора

Футбол ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» Плиеве Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА.

Армия и оружие Соловьев опозорил Ковтуна в студии из-за атаки на мечеть в Донецке Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.

Здоровье «Хватает все подряд»: как Алибасов выпил чистящее средство, рассказал Политов Участник группы "На-На" Владимир Политов ответил на вопрос журналистов, как продюсер Бари Алибасов мог выпить химическую жидкость, передает РИА "Новости".

Происшествия В Дагестане задержан руководитель Комитета по лесному хозяйству Руководитель Комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибег Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о незаконном выделении земельных участков в природоохранных зонах.

Футбол Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет» Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.

Авто GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.

Экономика В России увеличат размер материнского капитала Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.

Общество Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).

Экономика DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.

Происшествия В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".

Спорт Журналистам официально запретили критиковать хоккей с мячом Согласно внесенным поправкам, журналистам запрещено критиковать команды, игроков и судей, а также негативно высказываться о матчах и участниках чемпионата.

Происшествия Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.

Футбол Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне» Руководство каталонцев рассматривает 41-летнего Буффона в качестве запасного голкипера, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио.

Происшествия Аэропорт Барнаула не принимает рейсы из-за сильного тумана Аэропорт Барнаула имени Германа Титова в пятницу утром не принимает рейсы из-за сильного тумана, лайнеры вынуждены уходить на запасной аэродром в Толмачево, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов В четверг немецкий медбрат Нильс Хегель, который считается самым кровавым серийным убийцей в послевоенной Германии, был приговорен к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов, сообщает The Telegraph.

Происшествия Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17 Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек.

Общество Власти Иркутской области прокомментировали задержание главы Минлеса Правительство и губернатор "обеспокоены" Пресс-служба правительства Иркутской области опубликовала комментарии по поводу сегодняшнего задержания главы министерства лесного комплекса региона Сергея Шеверды.

Наука Капли жидкости наделили полимер магнитным эффектом памяти формы Классический эффект памяти формы проявляется в сплавах, а также полимерах, и активно используется, к примеру, в медицине.

Здоровье Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.