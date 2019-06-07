Политика

Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатораТАСС 21:27

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил Осипова врио главы региона. Досрочные выборы губернатора пройдут в Забайкалье 8 сентября, в единый день голосования.
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Три партии заявили о планах участвовать на выборах главы Забайкалья

Московский Комсомолец Чита21:51

Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора

РЕН ТВ21:40

Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора

ТАСС21:27

Врио губернатора Забайкальского края объявил об участии в выборах

ФАН22:19

Александр Осипов зарегистрировался кандидатом на пост губернатора Забайкальского края

Забайкальский рабочий22:48

Больше 4 тысяч подписей необходимо будет собрать Осипову для выборов за месяц

Заб.Ру21:40

Три непарламентские партии решили выдвинуть кандидатов в губернаторы Забайкалья — избирком

Чита.Ру21:36
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Футбол

ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» Плиеве

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие

Соловьев опозорил Ковтуна в студии из-за атаки на мечеть в Донецке

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.
Обновлено вчера в 12:35
Здоровье

«Хватает все подряд»: как Алибасов выпил чистящее средство, рассказал Политов

Участник группы "На-На" Владимир Политов ответил на вопрос журналистов, как продюсер Бари Алибасов мог выпить химическую жидкость, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Дагестане задержан руководитель Комитета по лесному хозяйству

Руководитель Комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибег Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о незаконном выделении земельных участков в природоохранных зонах.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Десятки пилотов, которые учились в челябинском вузе, остались без работы

Десятки пилотов, окончивших Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), остались без работы по всей России.
Обновлено в 22:40
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Футбол

Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»

Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено в 17:10
Игры

Знаменитой советской игре «Тетрис» исполнилось 35 лет

Обновлено в 09:19
Авто

GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин

Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено вчера в 10:02
Экономика

В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено в 12:20
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

День будет удачным, если вы спланируете его заранее.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Спорт

Журналистам официально запретили критиковать хоккей с мячом

Согласно внесенным поправкам, журналистам запрещено критиковать команды, игроков и судей, а также негативно высказываться о матчах и участниках чемпионата.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Жена Евгения Леонова-Гладышева: «Каждый месяц тратим 230 тысяч на реабилитацию»

Актер восстанавливается после травмы головы. Каждые три месяца Евгений Леонов-Гладышев проходит реабилитацию.
Обновлено в 16:00
Футбол

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»

Руководство каталонцев рассматривает 41-летнего Буффона в качестве запасного голкипера, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие

США прекратят обучение турецких пилотов на истребителях F-35

Обновлено в 22:46
Происшествия

Аэропорт Барнаула не принимает рейсы из-за сильного тумана

Аэропорт Барнаула имени Германа Титова в пятницу утром не принимает рейсы из-за сильного тумана, лайнеры вынуждены уходить на запасной аэродром в Толмачево, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 21:06
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Автобус, уточнили в ГИБДД, следовал по маршруту "Липецк – Москва", в салоне находился 21 пассажир.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

В четверг немецкий медбрат Нильс Хегель, который считается самым кровавым серийным убийцей в послевоенной Германии, был приговорен к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 22:27
Происшествия

Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17

Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек.
Обновлено в 18:27
Общество

Власти Иркутской области прокомментировали задержание главы Минлеса

Правительство и губернатор "обеспокоены" Пресс-служба правительства Иркутской области опубликовала комментарии по поводу сегодняшнего задержания главы министерства лесного комплекса региона Сергея Шеверды.
Обновлено в 12:31
Наука

Капли жидкости наделили полимер магнитным эффектом памяти формы

Классический эффект памяти формы проявляется в сплавах, а также полимерах, и активно используется, к примеру, в медицине.
Обновлено в 10:14
Здоровье

Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару

Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено в 20:50
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Обновлено в 18:15
Авто

Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий

Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Кино

Актер Холланд проспойлерил сюжет нового «Человека-паука»

Обновлено в 10:20
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