Политика
Место главы Республики Алтай занял Олег ХорохординСиб.фм 05:31
Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова, о которой чиновник объявил сегодня утром. Новым руководителем региона назначен Олег Хорохордин. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.
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Футбол
Навас назвал матч с ЦСКА самым сложным своим днем в «Реале» при Солари
Вратарь «Реала» Кейлор Навас отметил, что при Сантьяго Солари практически не имел шанса попасть в основной состав команды.
Обновлено в 05:13
Политика
Путин прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин прокомментировал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выразив надежду на преемственность политики с приходом нового руководителя страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео
Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 17:55
Спорт
Туктамышева ответила Погорилой, раскритиковавшей раздевание на льду
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой, которая ранее подвергла критике показательный номер с раздеванием.
Обновлено в 04:45
Интернет
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Прошлым летом Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро.
Обновлено в 07:47
Футбол
РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине
Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на испытаниях турецких ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 в Хмельницкой области и дал им высокую оценку.
Обновлено в 07:20
Футбол
Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле
Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали. Как сообщает Espectador Deportes, футболиста подозревают в наркоторговле.
Обновлено в 07:31
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Футбол
РФС оштрафовал «Спартак» и «Зенит» более чем на 500 тысяч рублей
Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" оштрафованы в общей сложности на 505 тысяч рублей по итогам матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:03
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Брошенную в квартире в Москве девочку выпишут из больницы 20 марта
Пятилетнюю девочку, обнаруженную оставленной в московской квартире, выпишут из больницы 20 марта.
Обновлено в 06:36
Экономика
Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом
Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Музыка
Шнуров объявил о «прощальном» туре группы «Ленинград»
Лидер российского музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров в своём аккаунте в социальной сети Instagram сообщил, что предстоящее турне группы, вероятно, станет последним.
Обновлено в 06:12
Спорт
Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости
Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.
Обновлено в 04:35
Авто
В Москве появились «черные парковщики»
Мошенники играют на растерянности автовладельца: машину увезли, куда бежать, кому звонить, он не знает. Вот тут-то и появляется "спаситель".
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет
Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые "официально" вышли в свет, пишет сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Трамп предложил включить Бразилию в НАТО
Президент США Дональд Трамп на прошедшей в Белом доме 19 марта встрече со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару заявил, что хочет видеть Бразилию членом НАТО.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Подлодка «Казань» впервые выстрелит ракетой «Циркон» в 2020 году
Российская многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» в 2020 году.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Транспорт
«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам
В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Футбол
Ули Хенесс: «Баварию» ждут самые большие вложения в новых игроков за всю историю
Деньги правят футболом, но игроки несут ответственность за решающую составляющую побед успехи на поле, сказал Хенесс.
Обновлено в 07:29
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Культура
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Обновлено в 06:20