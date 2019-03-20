Политика

Место главы Республики Алтай занял Олег ХорохординСиб.фм 05:31

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова, о которой чиновник объявил сегодня утром. Новым руководителем региона назначен Олег Хорохордин. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.
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с чего всё началось
Председатель некоммерческого партнерства ГЛОНАСС и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олег Хорохордин возглавил Республику Алтай, говорится в сообщении
 пресс-службы Кремля.
РБК04:37

Подробнее о событии

Чем известен Олег Хорохордин

Коммерсантъ05:52

Путин сменил главу Республики Алтай

Ведомости04:43

Врио главы Республики Алтай стал Олег Хорохордин

Новости Горного Алтая04:40

Врио губернатора Алтая стал руководитель НП «ГЛОНАСС»

БИЗНЕС Online04:45

Руководитель ГЛОНАСС возглавил Республику Алтай

РБК04:37

Итоги деятельности Александра Бердникова на посту главы Республики Алтай

ТАСС06:32

Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

Сиб.фм05:31
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Футбол

Навас назвал матч с ЦСКА самым сложным своим днем в «Реале» при Солари

Вратарь «Реала» Кейлор Навас отметил, что при Сантьяго Солари практически не имел шанса попасть в основной состав команды.
Обновлено в 05:13
Политика

Путин прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин прокомментировал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выразив надежду на преемственность политики с приходом нового руководителя страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:50
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео

Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 17:55
Спорт

Туктамышева ответила Погорилой, раскритиковавшей раздевание на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой, которая ранее подвергла критике показательный номер с раздеванием.
Обновлено в 04:45
Интернет

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Прошлым летом Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро.
Обновлено в 07:47
Политика

Россия опустилась на девять пунктов в рейтинге самых счастливых стран

Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Друг Юлии Началовой заявил, что незадолго до смерти она победила рак

Обновлено в 02:48
Футбол

РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:21
Политика

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева

Обновлено в 02:53
Армия и оружие

Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине

Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на испытаниях турецких ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 в Хмельницкой области и дал им высокую оценку.
Обновлено в 07:20
Футбол

Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле

Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали. Как сообщает Espectador Deportes, футболиста подозревают в наркоторговле.
Обновлено в 07:31
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов

Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Футбол

РФС оштрафовал «Спартак» и «Зенит» более чем на 500 тысяч рублей

Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" оштрафованы в общей сложности на 505 тысяч рублей по итогам матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:03
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Брошенную в квартире в Москве девочку выпишут из больницы 20 марта

Пятилетнюю девочку, обнаруженную оставленной в московской квартире, выпишут из больницы 20 марта.
Обновлено в 06:36
Экономика

Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом

Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Музыка

Шнуров объявил о «прощальном» туре группы «Ленинград»

Лидер российского музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров в своём аккаунте в социальной сети Instagram сообщил, что предстоящее турне группы, вероятно, станет последним.
Обновлено в 06:12
Спорт

Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости

Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.
Обновлено в 04:35
Авто

В Москве появились «черные парковщики»

Мошенники играют на растерянности автовладельца: машину увезли, куда бежать, кому звонить, он не знает. Вот тут-то и появляется "спаситель".
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов впервые вышли в свет

Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые "официально" вышли в свет, пишет сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Трамп предложил включить Бразилию в НАТО

Президент США Дональд Трамп на прошедшей в Белом доме 19 марта встрече со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару заявил, что хочет видеть Бразилию членом НАТО.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Подлодка «Казань» впервые выстрелит ракетой «Циркон» в 2020 году

Российская многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» в 2020 году.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины

В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Политика

Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Транспорт

«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам

В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Футбол

Ули Хенесс: «Баварию» ждут самые большие вложения в новых игроков за всю историю

Деньги правят футболом, но игроки несут ответственность за решающую составляющую побед успехи на поле, сказал Хенесс.
Обновлено в 07:29
Экономика

Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам

Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Культура

Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Обновлено в 06:20
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Александр Васильевич Бердников
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Алтай - Председатель Правительства Республики Алтай с 20 января 2006 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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