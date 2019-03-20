Место главы Республики Алтай занял Олег ХорохординСиб.фм 05:31

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова, о которой чиновник объявил сегодня утром. Новым руководителем региона назначен Олег Хорохордин. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

Футбол Навас назвал матч с ЦСКА самым сложным своим днем в «Реале» при Солари Вратарь «Реала» Кейлор Навас отметил, что при Сантьяго Солари практически не имел шанса попасть в основной состав команды.

Политика Путин прокомментировал отставку Назарбаева Президент России Владимир Путин прокомментировал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выразив надежду на преемственность политики с приходом нового руководителя страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.

Спорт Туктамышева ответила Погорилой, раскритиковавшей раздевание на льду Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой, которая ранее подвергла критике показательный номер с раздеванием.

Футбол РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Армия и оружие Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на испытаниях турецких ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 в Хмельницкой области и дал им высокую оценку.

Футбол Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали. Как сообщает Espectador Deportes, футболиста подозревают в наркоторговле.

Экономика В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов.

Футбол РФС оштрафовал «Спартак» и «Зенит» более чем на 500 тысяч рублей Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" оштрафованы в общей сложности на 505 тысяч рублей по итогам матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Хоккей Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.

Экономика Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.

Музыка Шнуров объявил о «прощальном» туре группы «Ленинград» Лидер российского музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров в своём аккаунте в социальной сети Instagram сообщил, что предстоящее турне группы, вероятно, станет последним.

Спорт Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.

Авто В Москве появились «черные парковщики» Мошенники играют на растерянности автовладельца: машину увезли, куда бежать, кому звонить, он не знает. Вот тут-то и появляется "спаситель".

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов впервые вышли в свет Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые "официально" вышли в свет, пишет сайт kp.ru.

Политика Трамп предложил включить Бразилию в НАТО Президент США Дональд Трамп на прошедшей в Белом доме 19 марта встрече со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару заявил, что хочет видеть Бразилию членом НАТО.

Происшествия Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.

Политика Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Политика Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.

Транспорт «Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.