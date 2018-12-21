Политика

Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года
REGNUM
11:49

Путин пообещал Андреевой, что Беглов встретится с ней. Активистку пригласили в Смольный 21 декабря, но, увидев зал, полный чиновников, собравшихся на совещание, она покинула помещение, заявив, что согласна только на личную встречу с главой города.
REGNUM11:49
Алла Андреева
В данной ситуации я не вижу смысла в проведении нашей встречи. Повторюсь: Владимир Владимирович Путин обещал мне, что мы проведем с вами личную встречу.
— Алла Андреева, художникИнфо24 11:06

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