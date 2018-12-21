Политика

Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года
REGNUM
11:49

Путин пообещал Андреевой, что Беглов встретится с ней. Активистку пригласили в Смольный 21 декабря, но, увидев зал, полный чиновников, собравшихся на совещание, она покинула помещение, заявив, что согласна только на личную встречу с главой города.
REGNUM11:49
Алла Андреева
Александр Дмитриевич, Владимир Владимирович сказал, что вы проведете со мной личную встречу. Данная встреча не носит формат личной. Ваши подчиненные позволили позвать сюда людей, с которыми я даже за столом не могу сидеть, настолько мне это неприятно.
— Алла Андреева, художникРЕН ТВ 09:52
с чего всё началось

Встреча Беглова и дольщицы Андреевой состоялась

Врио губернатора Петербурга выделил время для встречи с Андреевой и предложил несколько вариантов решения проблемы. Он также пообещал взять ситуацию под личный контроль и решить вопросы всех, кто занесен в реестр обманутых дольщиков, в 2020 году.
ФАН10:55

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«Вы меня не допрашивайте». Как Смольный и застройщики докладывали Беглову, а врио губернатора — Андреевой

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Александр Дмитриевич Беглов
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