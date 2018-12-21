Политика

Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года
REGNUM
11:49

Путин пообещал Андреевой, что Беглов встретится с ней. Активистку пригласили в Смольный 21 декабря, но, увидев зал, полный чиновников, собравшихся на совещание, она покинула помещение, заявив, что согласна только на личную встречу с главой города.
REGNUM11:49
Алла Андреева
Александр Дмитриевич, Владимир Владимирович сказал, что вы проведете со мной личную встречу. Данная встреча не носит формат личной. Ваши подчиненные позволили позвать сюда людей, с которыми я даже за столом не могу сидеть, настолько мне это неприятно.
— Алла Андреева, художникРЕН ТВ 09:52
с чего всё началось

Встреча Беглова и дольщицы Андреевой состоялась

Встреча дольщицы группы компаний «Город» Аллы Андреевой и врио губернатора Петербурга Александра Беглова состоялась сразу по окончанию совещания, посвященного проблемам дольщиков, на котором Андреева вышла из зала.
ФАН10:55

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В МИД расценили повышение тарифа на визы США поспешным решением

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Алла Александровна Андреева
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Советская художница, жена Даниила Андреева. Родилась в Москве в семье физиолога Александра Петровича Бружеса. В 1944 году вышла замуж за Д. Андреева. В 1947 году арестована вместе с ним по обвинению в антисоветской агитации и организации покушения на Сталина. После смерти мужа, в 1959 году, в течение почти 30 лет хранила рукописи его произведений. После начала Перестройки организовала их публикацию, принимала участие в деятельности Фонда «Урания», выступала с чтением его стихов. В 2003 году по её заказу композитор Алексей Курбатов написал музыку к поэме Даниила Андреева «Ленинградский Апокалипсис».
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе
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