Политика

Врио главы Курганской области предложил объединить регион с ТюменьюРБК 04:54

Идею объединения регионов Шумков объясняет экономическими соображениями, рассказывает близкий к руководству области собеседник. По его словам, аргументы у врио губернатора следующие: Курганская область бедная и экономически от объединения с соседней Тюменской только выиграет.
Читать в источнике
с чего всё началось

Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
РБК04:54

Подробнее о событии

«Это было бы два Кургана»: пресс-секретарь Шумкова и тюменский политолог — об объединении регионов

Сайт Тюмени 72.ru09:11

В курганском правительстве ответили на слухи об объединении Зауралья с Тюменью

URA.Ru08:11

Тюменскую область могут объединить с Курганской

NashGorod.ru06:37

Курганские власти не знают о предложении объединиться с Тюменской областью

РИА Новости06:12

Курганские власти заявили, что не предлагали объединить регион с Тюменской областью

ТАСС08:08

Источник, близкий к АП: Шумков не предлагал присоединять Курганскую область к Тюменской

Znak.com06:01

Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

РБК04:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения

Обновлено в 03:00
Хоккей

«Бостон» победил «Сент-Луис» 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли

Шестая встреча серии, после которой "Блюз" могли бы выиграть всю серию, завершилась со счетом 5:1 в пользу "медведевой".
Обновлено в 03:15
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Общество

В России предложили ограничить число питомцев в квартирах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Общество

«Аэрофлот» получил три награды по итогам World Travel Awards – 2019

Российская авиакомпания «Аэрофлот» получила награды в трех номинациях европейского этапа престижной премии World Travel Awards — «Лидирующий авиационный бренд Европы», «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом» и «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию».
Обновлено в 06:07
Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка

Обновлено в 07:04
Игры

На E3 показали прохождение Doom Eternal

На презентации был показан небольшой ролик с прохождением уровня, где в финале Думгай начинает битву с главным демоном.
Обновлено в 06:26
Футбол

Черчесов — о ротации состава: Не знаю такого слова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, планируется ли ротация состава перед матчем с Кипром.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Новый танковый полк решено создать в Смоленской области

В Смоленской области в составе общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сформируют новый танковый полк, сообщили в пресс-службе округа.
Обновлено в 04:38
Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Общество

Земфира выступила в поддержку Ивана Голунова

Земфира поддержала задержанного корреспондента «Медузы» Голунова.
Обновлено в 06:45
Общество

В Парке 300-летия Петербурга у живодера забрали покалеченную сову

Обновлено в 05:35
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Общество

Цивилев отреагировал на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено в 07:47
Экономика

Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы

Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Политика

Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате

Сотрудники шести шахт во Львовской области не вышли на работу и перекрыли трассу международного значения Львов – Рава-Русская.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко назвала назначенные ему условия домашнего ареста максимально жесткими: он находится в квартире матери, по месту регистрации, общаться ему разрешено только с матерью, братом, адвокатами и следователями, пользоваться средствами связи или выходить на улицу ему нельзя.
Обновлено в 08:04
Футбол

Лунев исполнил мечту юного болельщика

Обновлено в 08:20
Общество

Сегодня омские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию

Обществознание — наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору выпускников, что обусловило крайнюю неоднородность уровня подготовки контингента участников экзамена.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Зеленограде задержали напавшую на пенсионерку и ребенка женщину

Подмосковные полицейские задержали женщину, напавшую на малолетнего ребенка и пенсионерку в Зеленограде.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Наследство Людмилы Зыкиной никому из наследников не принесло счастья

Поскольку завещание не было составлено, то после смерти певицы драгоценности достались племянникам, началась дележка, отвратительные семейные сцены и суды.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках

Обновлено в 06:17
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Происшествия

Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами

Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой

В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова

Клуб российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».
Обновлено в 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное