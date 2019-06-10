Политика
Врио главы Курганской области предложил объединить регион с ТюменьюРБК 04:54
Идею объединения регионов Шумков объясняет экономическими соображениями, рассказывает близкий к руководству области собеседник. По его словам, аргументы у врио губернатора следующие: Курганская область бедная и экономически от объединения с соседней Тюменской только выиграет.
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Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.РБК04:54
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