Политика

Врио главы Курганской области предложил объединить регион с ТюменьюРБК 04:54

Идею объединения регионов Шумков объясняет экономическими соображениями, рассказывает близкий к руководству области собеседник. По его словам, аргументы у врио губернатора следующие: Курганская область бедная и экономически от объединения с соседней Тюменской только выиграет.
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Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
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Znak.com06:01

Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

РБК04:54

РБК: врио главы Курганской области предложил объединить ее с Тюменской

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