Политика
Врио главы Курганской области предложил объединить регион с ТюменьюРБК 04:54
Идею объединения регионов Шумков объясняет экономическими соображениями, рассказывает близкий к руководству области собеседник. По его словам, аргументы у врио губернатора следующие: Курганская область бедная и экономически от объединения с соседней Тюменской только выиграет.
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Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.РБК04:54
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Минобороны: США могут спровоцировать возвращение террористов в Сирию
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Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.
Обновлено в 05:41
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Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
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Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
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Горбачев опровергает изложенные факты в сериале «Чернобыль»
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Обновлено в 01:59
Футбол
Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составе
Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 05:08
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«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
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Обновлено в 05:55
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Обновлено вчера в 20:27
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
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Финансы
Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.
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Обновлено в 05:57
Культура
Фурсенко озвучил имена лауреатов госпремии 2018 года в области науки
Лауреатами государственной премии РФ 2018 года в области науки и технологий стали, в частности, профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик РАН Владислав Пустовойтов, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, сообщил на пресс-брифинге помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
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