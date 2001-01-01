Политика
Врио главы Калмыкии официально представят депутатам Народного ХуралаРИА Калмыкия вчера в 08:57
Как сообщила РИА «Калмыкия» первый заместитель председателя калмыцкого парламента Саглар Бакинова, завтра на сессии Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов официально представит депутатам временно исполняющего обязанности главы РК Бату Хасикова.
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Завтра на сессии Народного Хурала представят врио Главы Калмыкии Бату Хасикова
Степные вестивчера в 10:03
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Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Москве произошло смертельное ДТП с пятью автомобилями
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.
Обновлено вчера в 19:43
Финансы
Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий
По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
Экс-помощника Макрона накажут за селфи с оружием
Бывшему помощнику президента Франции Александру Беналля предъявили новые обвинения.
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Токаев предложил переименовать Астану в честь Назарбаева
Обновлено вчера в 02:41
Авто
14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу
Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»
Обновлено вчера в 21:07
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
В Рязани задержали мужчину за убийство семьи из трех человек 15 лет назад
Рязанские полицейские задержали обвиняемого в убийстве семьи из трех человек, которое тот совершил из-за 10 тысяч долларов в 2004 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов
В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Энергетика
Кабмин решил отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты
Правительство изучит необходимость корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли, а также будет стараться отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
В США проверят подготовку пилотов ВВС после авиакатастрофы в Эфиопии
В США будет проверено качество подготовки летчиков военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентских Air Force One.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit
Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Обновлено вчера в 17:23
Космос
В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар
Обновлено вчера в 09:29
Общество
Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза
Средняя зарплата, которую предлагают водителям такси, выросла на 9% Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза.
Обновлено в 00:14
Общество
Медведев заявил о подготовке к переезду министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить все необходимое для перевода федеральных органов исполнительной власти в новый правительственный комплекс на территории делового центра "Москва-Сити".
Обновлено вчера в 07:48
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Росстат заявил о прекращении ежемесячных публикаций доходов населения
Как заявил руководитель Росстата Павел Малков, отныне публикации станут ежеквартальными.
Обновлено вчера в 01:03
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Фондовый рынок США закрылся в минусе после заявления ФРС
Два из трех основных индексов Уолл-стрит завершили торги в «красной зоне», Nasdaq закончил торги почти без изменений после заявления ФРС США, 20 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57