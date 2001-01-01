Политика

Врио главы Калмыкии официально представят депутатам Народного ХуралаРИА Калмыкия вчера в 08:57

Как сообщила РИА «Калмыкия» первый заместитель председателя калмыцкого парламента Саглар Бакинова, завтра на сессии Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов официально представит депутатам временно исполняющего обязанности главы РК Бату Хасикова.
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Врио главы Калмыкии официально представят депутатам Народного Хурала

РИА Калмыкиявчера в 08:57

Завтра на сессии Народного Хурала представят врио Главы Калмыкии Бату Хасикова

Степные вестивчера в 10:03

Врио главы Калмыкии Хасиков готовится принимать дела

REGNUMвчера в 09:06

Представление врио главы Калмыкии состоится 21 марта

Интерфакс - Россиявчера в 08:51
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Наука

Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии

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В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
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Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.
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Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий

По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
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Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
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Экс-помощника Макрона накажут за селфи с оружием

Бывшему помощнику президента Франции Александру Беналля предъявили новые обвинения.
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Токаев предложил переименовать Астану в честь Назарбаева

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Авто

14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу

Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём.
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Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»

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Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

В Рязани задержали мужчину за убийство семьи из трех человек 15 лет назад

Рязанские полицейские задержали обвиняемого в убийстве семьи из трех человек, которое тот совершил из-за 10 тысяч долларов в 2004 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Происшествия

Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом

Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов

В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие

Российские «Ониксы» сами выберут американские цели

Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
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Кабмин решил отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты

Правительство изучит необходимость корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли, а также будет стараться отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Армия и оружие

В США проверят подготовку пилотов ВВС после авиакатастрофы в Эфиопии

В США будет проверено качество подготовки летчиков военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентских Air Force One.
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Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit

Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
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Космос

В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар

Обновлено вчера в 09:29
Общество

Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза

Средняя зарплата, которую предлагают водителям такси, выросла на 9% Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза.
Обновлено в 00:14
Общество

Медведев заявил о подготовке к переезду министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить все необходимое для перевода федеральных органов исполнительной власти в новый правительственный комплекс на территории делового центра "Москва-Сити".
Обновлено вчера в 07:48
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
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Политика

Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»

Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
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Росстат заявил о прекращении ежемесячных публикаций доходов населения

Как заявил руководитель Росстата Павел Малков, отныне публикации станут ежеквартальными.
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Армия и оружие

В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
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Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете

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Фондовый рынок США закрылся в минусе после заявления ФРС

Два из трех основных индексов Уолл-стрит завершили торги в «красной зоне», Nasdaq закончил торги почти без изменений после заявления ФРС США, 20 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57
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Бату Хасиков
Российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия, депутат Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия.
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Устинов Владимир Васильевич
Российский политик
Российский политик, юрист. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе с 14 мая 2008 года. Герой Российской Федерации.
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