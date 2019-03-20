Политика

Врио главы Калмыкии назначен Бату ХасиковREGNUM 05:19

Бату Хасиков назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия. Об этом сообщается на сайте президента РФ 20 марта.
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Подробнее о событии

Эксперт: новые главы Алтая и Калмыкии должны ускорить развитие регионов

ТАСС11:48

Путин назначил врио главы Калмыкии бывшего кикбоксера Хасикова

РИА Новости06:41

Врио главы Калмыкии официально представят депутатам Народного Хурала

РИА Калмыкия08:57

Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии

Ведомости05:19

Калмыкию подвел кадровый голод и высокий антирейтинг власти

РБК11:37

Завтра на сессии Народного Хурала представят врио Главы Калмыкии Бату Хасикова

Степные вести10:03

Бату Хасиков назначен врио главы Калмыкии

Московский Комсомолец Калмыкия06:17
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Экономика

Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России

Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Спорт

Медведева рассказала о своей роли в истории

Обновлено в 08:33
Авто

Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года

Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев опроверг известие о поисках суррогатной матери

Сообщалось, что он не оставил надежды стать отцом и вместе с женой начал поиски суррогатной матери.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Девочку-маугли выписали из больницы

Пятилетнюю москвичку Любу, которую СМИ окрестили девочкой-маугли с Ленинградского шоссе, выписали из московской клинической больницы имени Башляевой.
Обновлено в 10:15
Общество

Выступавший против обязательной вакцинации политик заболел ветрянкой

Итальянский политик Массимилиано Федрига, выступающий против обязательной вакцинации, заболел ветряной оспой.
Обновлено в 06:58
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Началовой

Представители интересов хоккеиста отрицают факт того, что Фролов обратился с иском в суд по оспариванию прав на квартиру.
Обновлено вчера в 10:26
Энергетика

Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США

Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны

Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Политика

Старшая дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана

Обновлено в 05:44
Политика

Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Чиновник заработал на квартирах для детей-сирот 5 млн рублей на Дону

Ранее «Регион online» сообщал, что в ростовские чиновники угрожали девушке, которая стала известна как «Яндекс.Няня».
Обновлено в 11:49
Политика

Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Экономика

Forbes составил рейтинг надежных банков России

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Политика

Порошенко обвинил Россию в плохом развитии киевского метро

Обновлено в 00:09
Футбол

Витсель: «Хочу, чтобы Бельгия победила Россию»

Матч Бельгия - Россия пройдет 21 марта в Брюсселе.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»

Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Музыка

Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»

Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:05
Наука

Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Общество

Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Общество

В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна

В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19
Здоровье

Офицеры СК РФ и Росгвардии навестили сирийского мальчика, лечащегося в клинике Леонида Рошаля

Обновлено в 10:36
Политика

Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:25
Здоровье

Медикам Забайкалья запретили брать деньги за определение пола ребёнка

Забайкальскому краевому перинатальному центру запретили взимать плату с беременных женщин за определение пола будущего ребёнка.
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников

В австрийских Альпах снежная лавина накрыла группу горнолыжников, которые катались на трассе.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном испытании ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил по контракту с Турцией.
Обновлено в 10:01
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Бату Хасиков
Российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия, депутат Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия.
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