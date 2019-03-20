Политика
Врио главы Калмыкии назначен Бату ХасиковREGNUM 05:19
Бату Хасиков назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия. Об этом сообщается на сайте президента РФ 20 марта.
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Экономика
Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Спорт
Медведева рассказала о своей роли в истории
Обновлено в 08:33
Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года
Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев опроверг известие о поисках суррогатной матери
Сообщалось, что он не оставил надежды стать отцом и вместе с женой начал поиски суррогатной матери.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Пятилетнюю москвичку Любу, которую СМИ окрестили девочкой-маугли с Ленинградского шоссе, выписали из московской клинической больницы имени Башляевой.
Обновлено в 10:15
Общество
Выступавший против обязательной вакцинации политик заболел ветрянкой
Итальянский политик Массимилиано Федрига, выступающий против обязательной вакцинации, заболел ветряной оспой.
Обновлено в 06:58
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Началовой
Представители интересов хоккеиста отрицают факт того, что Фролов обратился с иском в суд по оспариванию прав на квартиру.
Обновлено вчера в 10:26
Энергетика
Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США
Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны
Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Политика
Старшая дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана
Обновлено в 05:44
Политика
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Чиновник заработал на квартирах для детей-сирот 5 млн рублей на Дону
Ранее «Регион online» сообщал, что в ростовские чиновники угрожали девушке, которая стала известна как «Яндекс.Няня».
Обновлено в 11:49
Политика
Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Политика
Порошенко обвинил Россию в плохом развитии киевского метро
Обновлено в 00:09
Футбол
Витсель: «Хочу, чтобы Бельгия победила Россию»
Матч Бельгия - Россия пройдет 21 марта в Брюсселе.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»
Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Музыка
Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»
Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:05
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Общество
В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна
В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19
Здоровье
Офицеры СК РФ и Росгвардии навестили сирийского мальчика, лечащегося в клинике Леонида Рошаля
Обновлено в 10:36
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:25
Здоровье
Медикам Забайкалья запретили брать деньги за определение пола ребёнка
Забайкальскому краевому перинатальному центру запретили взимать плату с беременных женщин за определение пола будущего ребёнка.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников
В австрийских Альпах снежная лавина накрыла группу горнолыжников, которые катались на трассе.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине
Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном испытании ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил по контракту с Турцией.
Обновлено в 10:01