Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепленияРоссийская газета вчера в 23:00
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:45, Вашингтон
Общество
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52
Гаджеты
В прошивке MIUI появятся четыре полезные функции
Разработчики прошивки MIUI представили несколько новых функций, которые появятся в операционной системе в ближайшее время.
Обновлено в 05:22
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Космос
Запуск «Протона» с обсерваторией «Спектр-РГ» отложен
Госкомиссия перенесла запуск с Байконура ракеты-носителя «Протон-М» с российской космической обсерватории «Спектр-РГ» из-за выявленных замечаний, говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Обновлено 21 июня в 02:15
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Единоборства
Самбист Рябов стал чемпионом Европейских игр-2019
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества завершился в Киеве.
Обновлено в 04:05
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Политика
Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке
О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.
Обновлено в 14:31
Автоспорт
Даниэль Риккардо получил два штрафа по пять секунд
Обновлено в 14:07
Происшествия
Участников акции против репрессий в Петербурге задерживает полиция
Полиция в Петербурге задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости».
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Лолита хотела бы записать совместную песню с Элджеем
Обновлено в 14:07
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием трех машин на севере Москвы
В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Нижняя Масловка произошла дорожная авария с участием трех машин, один человек пострадал, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Шоумен Семен Слепаков подвергся критике после неоднозначной шутки про врачей.
Обновлено в 05:06
Общество
В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция
В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.
Обновлено в 15:14
Интернет
Telegram позволит пользователям передавать права на каналы
Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.
Обновлено в 14:46
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A10s появился в Федеральной базе США
Samsung Galaxy A10s в равнении с Galaxy A10 получил батарею увеличенной емкости — 3900 мАч.
Обновлено в 06:07
Наука
Тюленей научили петь мелодию из «Звездных войн»
В Великобритании ученым удалось научить тюленей исполнять мелодию из «Звездных войн».
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Стелу русским воинам открыли на Крите
Обновлено в 12:28
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина
Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Космос
Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику IC 10
Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику, она получила наименование IC 10.
Обновлено вчера в 01:08
Единоборства
Валуев рассказал о своей борьбе с опухолью мозга
ИА «Ореанда-Новости» Николай Валуев, чемпион мира по боксу 2005–2009 годов, а ныне депутат Государственной думы, рассказал журналистам о своей борьбе с тяжёлым онкологическим заболеванием – опухолью головного мозга.
Обновлено вчера в 04:16