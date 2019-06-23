Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепленияРоссийская газета вчера в 23:00
Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия. Доллар США ослаб, но так и должно быть. На четвертой июньской неделе состоится саммит G-20.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:08, Вашингтон
Футбол
В Грузии футболисты трех клубов вышли на матчи в антироссийской форме
Некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии в антироссийских футболках.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Врач всегда прав: ростовские соцсети всколыхнуло объявление в больнице
Соцсети обсуждают объявление, которое появилось в одной из поликлиник Ростова.
Обновлено в 03:27
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Неудержимые. Как операция «Багратион» убила в немцах надежду
Обновлено вчера в 17:04
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика
Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день
Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Общество
В Грузии запустили интернет-кампанию в поддержку туризма
Грузинские интернет-пользователи в знак поддержки туристического сектора страны запустили кампанию в сети под названием "Отдохни в Грузии".
Обновлено в 04:18
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Радикалы перекрыли дорогу участникам гей-парада в Киеве
Уже сформировалась колонна националистов и радикалов, которые перекрыли маршрут следования участников ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Гаджеты
MIUI скоро получит четыре полезные функции
Сроки внедрения новых функций в текущие прошивки MIUI пока не названы, но вряд ли они надолго задержатся.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
Сарри не рассчитывает на Хедиру и отпускает его в «Бешикташ»
Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри не рассчитывает в следующем сезоне на полузащитника Сами Хедиру, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике
Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
Хоккей
«Тампа» обменяла нападающего Миллера в «Ванкувер»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял нападающего Джей Ти Миллера в «Ванкувер Кэнакс».
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Единоборства
Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом
Бывший абсолютный чемпионат мира по боксу в первой тяжеловой весовой категории Александр Усик стал обязательным претендентом на бой на чемпионский бой против победителя матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:18
Общество
В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел
В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную
Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.
Обновлено в 03:40
Кино
Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов «Утро Родины»
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Moto Z4 не получит обновление Android 11R
Смартфон Moto Z4 является довольно новой моделью, поскольку телефон вышел в конце 2018 года.
Обновлено в 04:51
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Пожар в трехэтажном здании в Санкт-Петербурге потушен
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что пожар в трехэтажном здании Невского района города в 7 часов утра был потушен.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Яна Чурикова восхитилась экспозицией в «Москвариуме»
Яна Чурикова написала, что впервые посетила московскую экспозицию и отметила, всё прошло на мировом уровне.
Обновлено в 03:22
Политика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01