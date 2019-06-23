Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепленияРоссийская газета вчера в 23:00

Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия. Доллар США ослаб, но так и должно быть. На четвертой июньской неделе состоится саммит G-20.
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Аналитик рассказала, когда лучше покупать валюту для иностранных поездок

Вечерняя Москва02:43

Аналитики: Рубль вышел на новый уровень укрепления

Актуальные Новости02:35

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Российская газетавчера в 23:00
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Футбол

В Грузии футболисты трех клубов вышли на матчи в антироссийской форме

Некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии в антироссийских футболках.
Обновлено в 05:02
Здоровье

Врач всегда прав: ростовские соцсети всколыхнуло объявление в больнице

Соцсети обсуждают объявление, которое появилось в одной из поликлиник Ростова.
Обновлено в 03:27
Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Неудержимые. Как операция «Багратион» убила в немцах надежду

Обновлено вчера в 17:04
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Общество

В Грузии запустили интернет-кампанию в поддержку туризма

Грузинские интернет-пользователи в знак поддержки туристического сектора страны запустили кампанию в сети под названием "Отдохни в Грузии".
Обновлено в 04:18
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Радикалы перекрыли дорогу участникам гей-парада в Киеве

Уже сформировалась колонна националистов и радикалов, которые перекрыли маршрут следования участников ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Гаджеты

MIUI скоро получит четыре полезные функции

Сроки внедрения новых функций в текущие прошивки MIUI пока не названы, но вряд ли они надолго задержатся.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол

Сарри не рассчитывает на Хедиру и отпускает его в «Бешикташ»

Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри не рассчитывает в следующем сезоне на полузащитника Сами Хедиру, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике

Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
Хоккей

«Тампа» обменяла нападающего Миллера в «Ванкувер»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял нападающего Джей Ти Миллера в «Ванкувер Кэнакс».
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Единоборства

Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

Бывший абсолютный чемпионат мира по боксу в первой тяжеловой весовой категории Александр Усик стал обязательным претендентом на бой на чемпионский бой против победителя матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:18
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную

Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.
Обновлено в 03:40
Кино

Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов «Утро Родины»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:31
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Обновлено в 02:17
Гаджеты

Moto Z4 не получит обновление Android 11R

Смартфон Moto Z4 является довольно новой моделью, поскольку телефон вышел в конце 2018 года.
Обновлено в 04:51
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Пожар в трехэтажном здании в Санкт-Петербурге потушен

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что пожар в трехэтажном здании Невского района города в 7 часов утра был потушен.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Яна Чурикова восхитилась экспозицией в «Москвариуме»

Яна Чурикова написала, что впервые посетила московскую экспозицию и отметила, всё прошло на мировом уровне.
Обновлено в 03:22
Футбол

СМИ: в «Краснодар» может перейти еще один игрок из чемпионата Нидерландов

Обновлено в 04:26
Политика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
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