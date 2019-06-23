Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепленияРоссийская газета вчера в 23:00
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:24
Происшествия
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию
Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено в 20:22
Общество
Знаки Зодиака имеют свои главные проблемы и пути их решения
Козероги акцентированы на цели и не способны расслабляться, что является главной проблемой.
Обновлено в 14:02
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах
Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Джо Сестак намерен участвовать в президентских выборах в США
Бывший конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в Соединённых Штатах.
Обновлено в 18:40
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено вчера в 17:04
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Общество
ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 20:12
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Общество
Умерла писательница Джудит Кранц
Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
Обновлено в 19:27
Политика
Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России
Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено в 20:03
Технологии
В Тихий океан вновь запустили «ловушку» для сбора мусора
Между Калифорнией и Гавайями повторно запустили плавающее устройство, предназначенное для улавливания пластиковых отходов с поверхности океана, сообщает ABC News.
Обновлено в 20:02
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми
Обновлено в 20:14
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Политика
В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2019 году.
Обновлено в 19:22
Хоккей
«Лос-Анджелес» не предложит контракт Щербаку
Ранее Sport24 стало известно, что 23-летний Щербак вернется в Россию и подпишет трехлетний контракт с «Авангардом» с зарплатой 1 млн долларов в год.
Обновлено в 19:51
Происшествия
У берегов Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6
Обновлено вчера в 20:30
Культура
Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова
Обновлено вчера в 12:29
Гаджеты
Huawei готовится потребовать деньги с американских компаний, использующих её патенты
Попытки Huawei заставить американского оператора связи Verizon выплатить китайскому держателю патентов около $1 млрд лицензионных отчислений вызвали недовольство на самом высоком уровне, поскольку один из сенаторов США выступил с инициативой запретить Huawei на законодательном уровне отстаивать свои интересы в сфере патентного права в судах американской юрисдикции.
Обновлено в 07:02
Футбол
Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле
Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено в 20:13
Авто
В сети появился рендер среднемоторного Dodge Viper
Выпуск Dodge Viper стартовал в 1992 году.
Обновлено в 09:08
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44