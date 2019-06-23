Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепленияРоссийская газета вчера в 23:00
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:18, Вашингтон
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
Обновлено в 04:00
Политика
Захарова ответила президенту Грузии на слова о российских туристах
Захарова намекнула, что Саломе Зурабишвили только сейчас поняла, как много Грузия потеряет, если российские туристы перестанут ездить туда.
Обновлено в 08:03
Футбол
В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ
Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Футбол
Джикия получил приз лучшему игроку «Спартака» в сезоне
Обновлено в 13:58
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 04:37
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Общество
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Футбол
Женская сборная Норвегии вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Женская сборная Норвегии обыграла команду Австралии в 1/8 финала чемпионата мира. Норвежки выиграли в серии послематчевых пенальти.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что сменил пол
В пояснении к фотографиям актер написал, что накануне сменил пол и якобы лишился своего полового органа.
Обновлено в 09:25
Автоспорт
Риккардо дважды оштрафован и потерял все очки
После длительного разбирательства стюарды Гран При Франции приняли решение оштрафовать Даниэля Риккардо за события на последнем круге гонки, причём дважды.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Теннис
Федерер в двух сетах выиграл у Гоффена и завоевал титул в Галле
В личных встречах Роджер ведёт — 8-1.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Старшая дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца: новая жизнь Инги
28-летняя дочь известного российского певца и композитора Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 07:22
Энергетика
Польша обнаружила в «Дружбе» новое загрязнение
Польская компания — оператор нефтепровода «Дружба» PERN («Перн») обнаружила загрязнения в поставляемой по своему участку трубопровода нефти и на несколько часов приостановила ее прокачку.
Обновлено 20 июня в 08:10
Единоборства
Валуев рассказал о лечении опухоли в мозгу
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»
Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Лолита хотела бы записать совместную песню с Элджеем
Обновлено в 14:07
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
Театры
Мельпомена на взводе
Странное слияние Ярославского и Питерского театров, которое столь неожиданно возникло и столь же неожиданно закончилось.
Обновлено в 13:35