Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепленияРоссийская газета вчера в 23:00

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
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Аналитики заверили, что рубль вышел на новый уровень укрепления

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Аналитики: Рубль вышел на новый уровень укрепления

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Вечерняя Москва02:43

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Российская газетавчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

Обновлено в 04:00
Политика

Захарова ответила президенту Грузии на слова о российских туристах

Захарова намекнула, что Саломе Зурабишвили только сейчас поняла, как много Грузия потеряет, если российские туристы перестанут ездить туда.
Обновлено в 08:03
Футбол

В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ

Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Здоровье

Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой

Обновлено в 12:42
Футбол

Джикия получил приз лучшему игроку «Спартака» в сезоне

Обновлено в 13:58
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 04:37
Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
Общество

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Канаде уснувшую пассажирку забыли в самолёте после приземления

Обновлено в 12:50
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Футбол

Женская сборная Норвегии вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Женская сборная Норвегии обыграла команду Австралии в 1/8 финала чемпионата мира. Норвежки выиграли в серии послематчевых пенальти.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что сменил пол

В пояснении к фотографиям актер написал, что накануне сменил пол и якобы лишился своего полового органа.
Обновлено в 09:25
Автоспорт

Риккардо дважды оштрафован и потерял все очки

После длительного разбирательства стюарды Гран При Франции приняли решение оштрафовать Даниэля Риккардо за события на последнем круге гонки, причём дважды.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Российская певица погибла на Волге

В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Теннис

Федерер в двух сетах выиграл у Гоффена и завоевал титул в Галле

В личных встречах Роджер ведёт — 8-1.
Обновлено в 08:36
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Обновлено в 02:17
Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Старшая дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца: новая жизнь Инги

28-летняя дочь известного российского певца и композитора Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 07:22
Энергетика

Польша обнаружила в «Дружбе» новое загрязнение

Польская компания — оператор нефтепровода «Дружба» PERN («Перн») обнаружила загрязнения в поставляемой по своему участку трубопровода нефти и на несколько часов приостановила ее прокачку.
Обновлено 20 июня в 08:10
Единоборства

Валуев рассказал о лечении опухоли в мозгу

Обновлено вчера в 06:40
Политика

Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»

Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Лолита хотела бы записать совместную песню с Элджеем

Обновлено в 14:07
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Единоборства

Российский самбист Багдасарян завоевал золото на Европейских играх

Обновлено в 12:35
Театры

Мельпомена на взводе

Странное слияние Ярославского и Питерского театров, которое столь неожиданно возникло и столь же неожиданно закончилось.
Обновлено в 13:35
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