Футбол
Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесеноМатч ТВ 02:28
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:24, Вашингтон
Политика
В Санкт-Петербурге прошел салют в честь Дня Военно-морского флота
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Врач 64-й больницы подтвердил отсутствие отравления у Навального
Дежурный специалист 64-й больницы Дмитрий Ромашов, в которую был доставлен из спецприемника Алексей Навальный рассказал о состоянии блогера.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла лиссабонский «Спортинг»
Футболисты «Валенсии» нанесли поражение лиссабонскому «Спортингу» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 17:06
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
28 июля в Кванджу (Южная Корея) подошел к концу чемпионат мира по водным видам спорта, ставший одним из самых успешных турниров для сборной России по плаванию за последнее время.
Обновлено в 03:04
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни
ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация», сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 03:11
Общество
Росконтроль назвал лучшую зубную пасту
По последнему параметру проверку не прошли пасты «Новый жемчуг» и Biomed - их показатели токсичности оказались за пределами норматива.
Обновлено в 02:43
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:31
Авто
Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman
За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Еще один корабль британских ВМС прибыл в Персидский залив
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство
Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Экономика
В России может закрыться половина микрофинансовых организаций
В России ужесточение требований Центробанка привело к закрытию трети офисов микрофинансовых организаций в первом квартале текущего года.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Туристы из Петербурга пожаловались на трудный рейс в Турцию
В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".
Обновлено вчера в 12:41
Экономика
Экспорт из Казахстана в Киргизию в январе-мае сократился на 16,6%
Товарооборот между Казахстаном и Киргизией по итогам первых пяти месяцев 2019 года составил $318 млн, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 00:53
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
Стало известно отношение россиян к электронным паспортам
Ранее, 17 июля, вице-премьер Максим Акимов показал образец будущих электронных паспортов россиян размером с пластиковую банковскую карту.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»
45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Башкирии ветер сорвал часть крыши больницы
Шквалистый ветер сорвал часть крыши больницы в башкирском селе, пострадавших нет, эвакуация пациентов не понадобилась, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20