Футбол
Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесеноМатч ТВ 02:28
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:56, Вашингтон
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
В парке Минобороны «Патриот» появится центр воспитания школьников
Минобороны планирует построить в парке «Патриот» (Московская область) центр военно-патриотического воспитания «Авангард».
Обновлено в 04:48
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при взрыве в Кабуле
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
В Челябинске сторож детсада отбился от родителя бензопилой
В Челябинске сторож детского сада задержан за драку с пьяным родителем, который в выходной день пришел за своим ребенком и устроил драку.
Обновлено в 03:40
Экономика
У сети гипермаркетов «Линия» появится новый владелец
Петербургский девелопер «Адамант» может стать владельцем крупной в Черноземье сети продуктовых гипермаркетов «Линия».
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик
Два человека погибли и восемь пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 04:11
Политика
Свои культура и порядки: Мигранты построят новую Россию
Политолог Георгий Бовт заявил, что постоянно растущий приток мигрантов рано или поздно покроет убыль населения РФ, мигранты станут неотъемлемой частью российского общества, привнесут в него свои обычаи, культуру, порядки и традиции.
Обновлено в 03:22
Футбол
Дембеле не жалеет, что ушел из «Тоттенхэма» в «Гуанчжоу Фули»
Полузащитник "Гуанчжоу Фули" Мусса Дембеле сказал, что не жалеет о переезде в китайский клуб.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:02
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Говоривший о захвате Курил японский депутат сменил партию
Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма вступит в другую партию после того, как его исключили из "Ниппон иссин но кай" за высказывания о военном захвате южной части Курильских островов, которые он допустил в мае.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Навального экстренно госпитализировали
Оппозиционера Алексея Навального, который был задержан 24 июля, отвезли в больницу, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:06
Наука
Учёные создали бионический глаз, вернувший слепым зрение
Обновлено 27 июля в 18:07
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено в 03:39
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Авто
Маленькая пятидверка Ford Ka+ осенью распрощается с Европой
Обновлено в 04:28
Здоровье
Названы 5 устаревших и неэффективных лекарственных препаратов
Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 лекарств, утративших со временем актуальность и помощь организму в борьбе с различными болезнями.В странах Европы и США анальгин уже много лет находится под запретом из-за серьёзных побочных эффектов.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 3,8%
Акции "Яндекса" подешевели на Московской бирже на 3,83%, до 2 423 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:15 мск.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа
Известная российская актриса Екатерина Климова встретилась в Санкт-Петербурге с возлюбленной своего бывшего мужа Ильи Хорошилова.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Транспорт
Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину
Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Экономика
Названы регионы, где автомобилисты стали меньше платить штрафов
За год российские автомобилисты заплатили более 71 миллиарда рублей штрафов, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Счетная палата готовит почву для новой пенсионной реформы
Пенсионная система должна быть прозрачной и понятной для граждан, а принимаемые государством решения – вызывать доверие населения, заявила аудитор СП Светлана Орлова, выступая в Госдуме.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В Хабаровском крае после пожара отстранили от должности замминистра
Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".
Обновлено в 03:51
Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки в ДНР
Обновлено в 03:00