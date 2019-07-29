Время начала матча пятого тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» перенесено на 19:00.

Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесено

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