Футбол

Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесеноМатч ТВ 02:28

Время начала матча пятого тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» перенесено на 19:00.
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