Футбол

Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесеноМатч ТВ 02:28

Время начала матча пятого тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» перенесено на 19:00.
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«Краснодар» сообщил о переносе времени начала матча с «Рубином»

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Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесено

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Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесено

Sportbox.RU02:28

Матч «Краснодар» - «Рубин» был перенесен по инициативе «быков»

Soccer.ru07:41
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