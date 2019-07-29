Время начала матча пятого тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» перенесено на 19:00.

Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесено

Политика Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.

Экономика В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.

Происшествия Женщина погибла на медеплавильном заводе в Свердловской области На медеплавильном заводе в городе Ревда (Свердловская область) из-за вспышки огня погибла сотрудница, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора.

Общество В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Экономика Отток населения из Прибалтики растет Эксперты рисуют весьма мрачное будущее для Прибалтики. Так, в 2030 году трудоспособное население Эстонии сократится на 17%.

Происшествия Двух украинских пограничников застрелили в ДНР при операции СБУ В результате спецоперации Службы безопасности Украины в самопровозглашённой Донецкой народной республике погибли два украинских пограничника.

Политика ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.

Политика Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17 Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".

Происшествия Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.

Армия и оружие Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии Задачами подготовленных США боевиков являются уничтожение нефтегазовой инфраструктуры и теракты против правительственных войск Сирии.

Футбол Рибери может продолжить карьеру в «Айнтрахте» Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может подписать контракт с «Айнтрахтом».

Общество Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам 85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.

Авто Прототип внедорожника Lynk & Co 05 заметили на европейских дорогах Фотошпионам удалось запечатлеть на дорожных испытаниях обновленный прототип внедорожника Lynk & Co 05 Coupe.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Происшествия В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).

Политика На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост "Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".

Единоборства Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.

Общество Умерла самая умная в мире собака Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.

Политика Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.

Авто Хотите снять настоящий танк-лимузин для вечеринки? Пожалуйста! Tank Limo - это, пожалуй, первый и единственный «растянутый» танк в мире, который вы можете арендовать.

Происшествия Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло Стекло на новом пешеходном мосту в Киеве снова пошло трещинами. Об этом сообщает издание «Информатор» в понедельник, 29 июля.