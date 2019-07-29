Футбол

Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесеноМатч ТВ 02:28

Время начала матча пятого тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» перенесено на 19:00.
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Матч «Краснодар» - «Рубин» был перенесен по инициативе «быков»

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Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесено

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Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесено

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Время начала матча «Краснодар» - «Рубин» перенесено

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Изменилось время начала матча 5-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин»

Sport24.ru01:57
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 08:00, Вашингтон
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