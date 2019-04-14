Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе ЗеленскогоГазета.Ru 15:08
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
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Космос
Израиль отправит на Луну второй зонд после крушения первого
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
ИП Антов отрицает, что является самым богатым владимирским депутатом
Судя по информации о доходах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области по итогам 2018 года, опубликованной на официальном сайте ЗС, самым богатым народным избранником в 33-ем регионе является Павел Антов (фракция «Единая Россия»): он задекларировал доход почти в 10 миллиардов рублей, а точнее - 9 миллиардов 968 миллионов 140 тысяч 62 рубля.
Обновлено в 10:43
Хоккей
Женская сборная России проиграла Канаде в матче за бронзу ЧМ
Обновлено в 11:21
Экономика
Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройден
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что пик годовой инфляции, скорее всего, уже пройден.
Обновлено вчера в 15:37
Наука
LIGO поймала еще одну гравитационную волну
Обсерватории LIGO и Virgo начали новый этап поиска гравитационных волн 1 апреля 2019 года, спустя примерно 19 месяцев, в ходе которых детекторы проходили модернизацию.
Обновлено вчера в 02:55
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи.
Обновлено в 14:53
Игры
Apple тратит сотни миллионов долларов на игры для службы Arcade
Утверждается, что Apple тратит сотни миллионов долларов — по оценкам, уже более $500 млн, — чтобы интересующие её проекты появились в Arcade.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
Обновлено в 11:02
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни.
Обновлено в 15:23
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:19
Авто
Названы лучшие автомобили из фильма «Жажда скорости»
Обновлено в 07:54
Недвижимость
В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Баскетбол
«Бостон» победил «Индиану» в первом матче серии плей-офф НБА
«Бостон Селтикс» на своей площадке обыграл «Индиану Пэйсерс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 15:57
Здоровье
Роды в воде полезны для психики
В последнее время в Европе вновь стали обсуждать полезность родов в воде для здоровья малыша.
Обновлено в 13:15
Кино
Бокс-офис США: «Шазам» на вершине, «Хеллбой» лишь третий
Обновлено в 13:53
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 14:02
Происшествия
Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
Обновлено в 12:30
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Происшествия
Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения
На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с двумя детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 12:40
Культура
Самая дорогая картина в мире работы да Винчи может оказаться подделкой
Самая дорогая картина в мире — полотно «Спаситель мира» Леонардо да Винчи — может оказаться подделкой.
Обновлено в 11:12
Политика
КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов
КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.
Обновлено в 15:05
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10