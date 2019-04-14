Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе ЗеленскогоГазета.Ru 15:08

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

Экономика ИП Антов отрицает, что является самым богатым владимирским депутатом Судя по информации о доходах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области по итогам 2018 года, опубликованной на официальном сайте ЗС, самым богатым народным избранником в 33-ем регионе является Павел Антов (фракция «Единая Россия»): он задекларировал доход почти в 10 миллиардов рублей, а точнее - 9 миллиардов 968 миллионов 140 тысяч 62 рубля.

Экономика Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройден Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что пик годовой инфляции, скорее всего, уже пройден.

Наука LIGO поймала еще одну гравитационную волну Обсерватории LIGO и Virgo начали новый этап поиска гравитационных волн 1 апреля 2019 года, спустя примерно 19 месяцев, в ходе которых детекторы проходили модернизацию.

Общество Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

Игры Apple тратит сотни миллионов долларов на игры для службы Arcade Утверждается, что Apple тратит сотни миллионов долларов — по оценкам, уже более $500 млн, — чтобы интересующие её проекты появились в Arcade.

Происшествия В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".

Политика В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.

Общество Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни.

Футбол «Ростов» обыграл на своем поле «Спартак» В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.

Политика Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.

Недвижимость В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.

Баскетбол «Бостон» победил «Индиану» в первом матче серии плей-офф НБА «Бостон Селтикс» на своей площадке обыграл «Индиану Пэйсерс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Здоровье Роды в воде полезны для психики В последнее время в Европе вновь стали обсуждать полезность родов в воде для здоровья малыша.

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Происшествия Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.

Политика Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс» Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».

Происшествия Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с двумя детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Культура Самая дорогая картина в мире работы да Винчи может оказаться подделкой Самая дорогая картина в мире — полотно «Спаситель мира» Леонардо да Винчи — может оказаться подделкой.

Политика КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.