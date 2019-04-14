Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе ЗеленскогоГазета.Ru 15:08
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
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Армия и оружие
Британский спецназ в Эстонии занялся слежкой за Россией, пишут СМИ
Два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах, пишет британский таблоид Daily Star.
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Автобус с детьми перевернулся под Тулой
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Милонова избили в Санкт-Петербурге
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Итоги кинофестиваля «Вкратце» подвели в Волгограде
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«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции
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Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
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Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов
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Обновлено вчера в 08:21
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В Москве впервые прозвучали реконструированные «Страсти по Марку» Баха
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Обновлено в 10:07
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Почти 100 тысячам москвичей закрыли выезд за рубеж из-за долгов
Почти 100 тысяч москвичей не смогут выехать за рубеж из-за долгов на 137 млрд рублей, сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов.
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Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:29
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МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSA
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Обновлено в 17:47
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Черышев помог «Валенсии» переиграть «Леванте»
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Виртуальные испытания помогли создать компрессор нового поколения
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