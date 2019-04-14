Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе ЗеленскогоГазета.Ru 15:08

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

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