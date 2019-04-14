Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе ЗеленскогоГазета.Ru 15:08
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
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Происшествия
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Обновлено в 17:46
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Обновлено вчера в 12:02
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
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Обновлено в 16:06
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Обновлено в 20:02
Политика
Чубайс объяснил фразу «во всем виноват Чубайс»
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Обновлено в 11:27
Футбол
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов
Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено в 14:17
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Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
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Обновлено в 11:42
Здоровье
Врачи рассказали о вирусе папилломы человека и его влиянии на организм
Врачи рассказали о его влиянии на здоровье и организм в целом.
Обновлено в 13:24
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
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Обновлено в 15:31
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Обновлено в 20:22
Гаджеты
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Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем
Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 17:14
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
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Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес
«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей
Алла Пугачева в понедельник отмечает юбилей.
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Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
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Энергетика
Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе
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Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07