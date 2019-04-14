Политика

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе ЗеленскогоГазета.Ru 15:08

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
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В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

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Штаб Зеленского объяснил, почему он не пришел на дебаты в «Олимпийский»

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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