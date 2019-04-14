Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 15:08

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

Футбол Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе.

Авто Автомобили Ravon начнут собирать в России Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) договорился с российским заводом Derways о сборке своих моделей на мощностях черкесского предприятия.

Общество Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии» Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.

Общество «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».

Происшествия В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Экономика Петербург закупит новые трамваи с низким полом и Wi-Fi Трехсекционные трамваи с низким уровнем пола и оборудованием для раздачи интернета по Wi-Fi закупит СПб ГУП «Горэлектротранс» для качественного обслуживания пассажиров трамвайной сети Петербурга.

Политика Оппозиция выиграла выборы в Финляндии Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.

Политика Билборды с Порошенко снимут на Украине На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.

Шоу-бизнес В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.

Общество Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.

Музыка Путин поздравил Пугачеву с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, отметив ее талант и личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, сообщила пресс-служба Кремля.

Происшествия В Кемерове эвакуировали десять зданий из-за сообщений о бомбах Десять организаций Кемерова, включая медицинские учреждения, получили в понедельник анонимные сообщения о якобы заложенных в их зданиях бомбах.

Политика Совет ЕС окончательно примет поправки к Газовой директиве Совет Евросоюза готовится окончательно принять поправки к Газовой директиве 15 апреля.

Шоу-бизнес Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.

Происшествия В Ингушетии проходит обыск у правозащитника Муцольгова В Ингушетии силовики проводят обыск у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.

Важное за сутки 20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия» В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.

Кино Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.

Политика Россия может выплатить долг Совету Европы На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.