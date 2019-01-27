Политика
«Время для действий»: США надавили на ЕС из-за СП-2Вести.Ru 08:59
США вновь потребовали от Евросоюза и Германии остановить работу над строительством газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщило в воскресенье издание Handelsblatt. На данный момент почти треть всего газопровода длиной 1,2 тысячи километров уже проложена по дну Балтийского моря.
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Происшествия
В пермской многоэтажке произошло обрушение перекрытия
Обновлено в 07:46
Политика
Обидчика Скабеевой вызвали на дуэль на «Удавах»
Ранее сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу, толкнувшего Скабееву во время саммита ПАСЕ, на дуэль.
Обновлено вчера в 06:34
Единоборства
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко проиграл американскому чемпиону Bellator в полутяжелом весе Райану Бейдеру в финале Гран-при этого промоушена, упустив возможность завоевать чемпионский титул в тяжелой весовой категории.
Обновлено в 09:17
Общество
Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки
Обновлено в 06:12
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Общество
«Победа» назвала причину прекращения рейсов в Хельсинки
Прекращение рейсов "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") в Хельсинки вызвано оптимизацией программы полетов, заявила РИА Новости пресс-секретарь российского перевозчика Елена Селиванова.
Обновлено в 08:28
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Глава подмосковного СПЧ попала под критику из-за слов о бюджете
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева упрекнула некоторых пришедших в том, что они требуют средства из федерального бюджета.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Газ взорвался в жилом доме в Москве
"В квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома №23 на Хабаровской улице произошел взрыв небольшого газового баллона", — сказал представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Вологодской области опрокинулся автобус
В Вологодской области на трассе А-114 Вологда — Новая Ладога опрокинулся автобус. В результате происшествия пострадали два человека.
Обновлено в 09:37
Общество
Умер глава московского департамента региональной безопасности
«В.Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью»,— сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Нижегородской области частный вертолет совершил жесткую посадку
Частный вертолет совершил жесткую посадку в Богородском районе Нижегородской области, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Японии неизвестные пообещали отравить лекарства и продукты
Неизвестные вымогают у девяти японских компаний крупную сумму в биткоинах, угрожая распространением отравленных цианидом продуктов и лекарств, сообщает вещательная корпорация NHK World.
Обновлено в 06:58
Экономика
«Роскосмос» выделил 450 млн рублей на контроль качества сборки ракет
Обновлено в 08:41
Происшествия
Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате полностью потушен
Обновлено в 06:26
Политика
Путин отодвинул охранника для рукопожатий с петербуржцами
Обновлено в 08:23
Происшествия
Гражданин РФ арестован в Израиле за запуск дрона возле аэропорта
Российского туриста, мужчину 46 лет, арестовала полиция Израиля по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе международного аэропорта Бен-Гурион.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали сотни человек
Известно, что после прорыва дамбы на железорудном руднике пропали около 200 человек.
Обновлено 25 января в 22:16
Происшествия
В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3
В Сети появилось видео крушения дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на авиабазе "Оленья" в Мурманской области, произошедшего во вторник 22 января, передает ФАН.
Обновлено в 02:49
Политика
Кремль отрицает присутствие российских наемников в Венесуэле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает прибытие в Венесуэлу 400 российских наемных военных.
Обновлено в 06:52
Транспорт
В Москве призвали отказаться от поездок на автомобилях из-за метели
Обновлено в 01:23
Спорт
Непряева объяснила, почему не смогла догнать Йохеуг в эстафете
Обновлено в 08:24
Происшествия
Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области
В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка в Самарской области произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Число погибших при взрывах на Филиппинах возросло до 27
Число погибших в результате взрывов в католической церкви на Филиппинах возросло до 27.
Обновлено в 02:05
Общество
В Париже началось первое движение «красных платков»
Обновлено в 09:27
Кино
Стала известна дата выхода новых «Охотников за привидениями»
Сотрудники кинокомпании Sony Pictures назвали дату выхода новой части легендарного фильма «Охотники за привидениями».
Обновлено в 05:15
Авто
Стало известно, как нужно прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз
Большинство водителей еще не пришли к общему мнению, нужно ли прогревать двигатель зимой, что уж говорить об АКПП.
Обновлено в 01:35
Общество
Прокуратура проверит школу, в которой завелись клопы и тараканы
Ранее «Петербургский дневник» писал, что школу №291 заполонили тараканы и клопы.
Обновлено в 09:16
Наука
Ученые создали подушку против храпа
Подушку, способную заглушать звук храпа спящего, разработали ученые из Университета Северного Иллинойса в США.
Обновлено вчера в 19:19
Авто
Эксперты рассказали, как январский рост цен повлиял на продажи авто
Обновлено вчера в 11:23