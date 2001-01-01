Политика
Временным главой Барнаула станет первый заместитель Вячеслав ФранкREGNUM 01:24
Вячеслав Франк ответил, что «готов» и пообещал сделать всё возможное для того, чтобы не подвести губернатора и жителей Барнаула. Как уже сообщало ИА REGNUM, прежний градоначальник Сергей Дугин возглавлял барнаульскую мэрию менее четырёх лет. О своей добровольной отставке заявил 15 августа 2019 года.
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Происшествия
Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321
Обновлено в 04:47
Происшествия
Пилоты спасли 234 пассажира и попали в руки Следственного комитета
Пилоты лайнера А321 «Уральских авиалиний» смогли посадить самолет с 234 пассажирами в чистое поле.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Кисловодске загорелся обувной цех
Обновлено в 07:25
Политика
У Порошенко пожизненно сохранится оклад, государственная дача и охрана
"После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Недвижимость
Москва заняла третье место в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье
"Москва с годовым ростом на 9,5% по состоянию на июнь заняла третье место в мировом рейтинге изменения средних цен на элитную недвижимость среди 46 городов Prime Global Cities Index (PGCI), уступив лишь Берлину (+12,7%) и Франкфурту (+12%)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Кино
Скончался народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Пожар в петербургском рыбном цехе локализован
Пожар на Пулковском шоссе в производственном помещении локализован, его ранг снижет с "два" до "один бис".
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны, составленный журналом «Новое время».
Обновлено в 06:47
Гаджеты
В сети появились живые фото смартфона Realme с камерой на 64 Мп
В соцсети Twitter инсайдер Мукул Шарма опубликовал фото первого смартфона Realme, оснащенного 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
«Не узнать»: Татьяна Буланова взбудоражила Сеть отпускным фото
Бейсболка и солнцезащитные очки — фанаты не сразу узнали любимую певицу.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Киевский суд заочно арестовал бывшего главу МВД Захарченко
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, с 2014 году живущему в России.
Обновлено в 08:25
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Источники сообщили об эвакуации из офиса «Роснефти» напротив Кремля
Из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве эвакуировали сотрудников, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 07:57
Политика
На Украине задержан замминистра со взяткой в полмиллиона долларов
На Украине задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его помощника по обвинению в коррупции, пишет «МК».
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомстве
Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.
Обновлено в 07:33
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05