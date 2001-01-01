Политика

Временным главой Барнаула станет первый заместитель Вячеслав ФранкREGNUM 01:24

Вячеслав Франк ответил, что «готов» и пообещал сделать всё возможное для того, чтобы не подвести губернатора и жителей Барнаула. Как уже сообщало ИА REGNUM, прежний градоначальник Сергей Дугин возглавлял барнаульскую мэрию менее четырёх лет. О своей добровольной отставке заявил 15 августа 2019 года.
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Сергей Иванович Дугин
Российский государственный деятель, возглавляет администрацию города Барнаула с 25 декабря 2015 года. В 2009-2015 годы занимал должность начальника Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите.
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