Политика

Временный поверенный в делах Украины в России будет вызван в МИД РФ
ТК Звезда
04:46

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский после провокационных действий Киева в Керченском проливе будет вызван во внешнеполитическое ведомство.
ТК Звезда04:46
Мария Захарова
Речь уже идет не просто о несоблюдении Украиной правовых норм, а о спланированной провокации и агрессивных действиях. Как мы понимаем, эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 03:53

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РБК04:12

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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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