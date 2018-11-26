Речь уже идет не просто о несоблюдении Украиной правовых норм, а о спланированной провокации и агрессивных действиях. Как мы понимаем, эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский после провокационных действий Киева в Керченском проливе будет вызван во внешнеполитическое ведомство.

Временный поверенный в делах Украины в России будет вызван в МИД РФ

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