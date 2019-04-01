Политика
«Временного президента» Венесуэлы Гуайдо лишили неприкосновенностиREGNUM 02:58
Как сообщало ИА REGNUM, 23 января 2019 года на фоне массовых протестных акций против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. В этом качестве он сразу же был признал США и рядом стран Евросоюза.
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с чего всё началось
Учредительное собрание Венесуэлы одобрило снятие депутатской неприкосновенности с самопровозглашённого исполняющего обязанности президента страны Хуана Гуайдо, сообщает Reuters.Life.ru04:29
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