«Временного президента» Венесуэлы Гуайдо лишили неприкосновенностиREGNUM 02:58

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января 2019 года на фоне массовых протестных акций против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. В этом качестве он сразу же был признал США и рядом стран Евросоюза.

Происшествия Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.

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Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».

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Спорт Фигурист Коляда попал в больницу У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.

Армия и оружие Британия не может утилизировать свои ядерные подлодки Репутация Великобритании, как "ответственной ядерной державы" находится под угрозой из-за того, что Министерство обороны не смогло должным образом утилизировать устаревшие атомные подводные лодки.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл появился общий аккаунт в Instagram Перед свадьбой с принцем Гарри актрисе Меган Маркл пришлось отказаться от социальных сетей.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Шоу-бизнес Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.

Происшествия Житель Гулькевичей рассказал о пытках в отделе полиции 18 марта четверо полицейских забрали Хацкевич из дома и доставили в местный отдел полиции.

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Происшествия Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Авто Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.

Армия и оружие На доработку легкого военно-транспортного Ил-112В отвели около года Ранее в марте стало известно, что военные не закроют проект по созданию нового легкого транспортника Ил-112В, несмотря на многолетнюю задержку реализации и неоднократные переносы сроков первого полета.

Политика Суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область Украинский Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую в рамках закона о декоммунизации.

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Наука Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.

Политика Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.

Общество Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.

Здоровье Глава Роспотребнадзора России прибыла в Дагестан Главного государственного санитарного врача России в международном аэропорту «Махачкала» встретили председатель Правительства Дагестана Артем Здунов, его первый заместитель Анатолий Карибов, министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, руководитель Управления Роспотребнадзора по Дагестану Элеонора Омариева.

Политика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

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Происшествия В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.

Политика Трамп перепутал страну рождения своего отца Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.