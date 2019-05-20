Футбол

Вратаря тульского «Арсенала» Михаила Левашова купит «Спартак»Молодой коммунар 11:30

Трансфер, который будто бы должен завершиться к концу мая, обойдется московскому «Спартаку» в миллион евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте тульского футболиста.
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