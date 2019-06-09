Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщикиСпорт день за днем вчера в 05:43

с чего всё началось

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам. 8 июня в Саранске состоялся матч между национальными командами России и Сан-Марино, в котором Бенедеттини пропустил девять голов, а также отразил пенальти от Артема Дзюбы.

Спорт день за днем

Экономика Всемирный банк назвал риски российской экономики Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.

Происшествия Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.

Происшествия Сотрудницу АЛРОСА с сообщниками задержали за кражу 500 алмазов Предполагаемые участники преступной группы были задержаны сотрудниками СКР совместно с ФСБ 6 июня при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. При обысках у подозреваемых также нашли более $2 млн и € 500 тыс. наличными и ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

Происшествия «Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.

Происшествия В анализах Голунова не нашли следов наркотиков Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Экономика Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Шоу-бизнес Константин Богомолов публично извинился перед Лаврентьевой и Цыпкиным Константин Богомолов публично извинился перед Александром Цыпкиным и Оксаной Лаврентьевым за оскорбления, нанесенные на фестивале «Кинотавр».

Происшествия Двое студентов из Египта утонули в Ульяновске "В Волге в районе дамбы около Императорского моста утонули двое граждан Египта - студенты второго курса УлГУ медицинского факультета 1997 и 1998 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

Здоровье В Оренбуржье уже пятеро заразились клещевым боррелиозом и энцефалитом С начала сезона врачи зарегистрировали три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и два – вирусным энцефалитом.

Экономика Открытие ЦКАД отложили до 2022 года Полностью дорога A-113 будет открыта к началу 2022 года, сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Энергетика В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4% Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Космос На Восточном вскоре начнут строить второй стартовый стол Уже будущей осенью начнутся работы по строительству второго стартового стола на космодроме Восточный, сообщает 9 июня ТАСС.

Общество В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Хоккей «Сент-Луис» и «Бостон» начали шестой матч финала Кубка Стэнли Пятый матч в Бостоне завершился победой гостей со счетом 2:1. Если «Сент-Луис Блюз» выиграет и текущий матч, то команда станет обладателем Кубка Стэнли в рамках розыгрыша текущего сезона.

Происшествия Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.

Общество КГИОП решил изъять усадьбу Орловых-Денисовых у собственника Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) принял решение изъять усадьбу Орловых-Денисовых у собственника — компании «БалтикСтрой», сообщает пресс-служба петербургского отделения партии «Справедливая Россия».

Гаджеты На смартфонах с Android нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".

Общество Леонида Волкова увезли в ОВД после 20 суток ареста По словам Жданова, Волкова не выпустили из спецприемника, где он отбыл арест, хотя должны были это сделать в рано утром.

Общество ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.

Общество В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.