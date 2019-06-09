Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщикиСпорт день за днем вчера в 05:43

с чего всё началось

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам. 8 июня в Саранске состоялся матч между национальными командами России и Сан-Марино, в котором Бенедеттини пропустил девять голов, а также отразил пенальти от Артема Дзюбы.

Спорт день за днем

Общество После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Транспорт Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту В апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов. Крымский мост — самый протяженный в России.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Автоспорт «Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля "Феррари" подала заявку на апелляцию после штрафа своего своего пилота Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Крис Пратт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Актер Крис Пратт и писательница Кэтрин Шварценеггер после года отношений поженились.

Общество В России резко ужесточили наказание за воровство электричества С 9 июня в России вступили в силу поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), предусматривающие ужесточение ответственности за незаконное подключение к электрическим сетям.

Общество ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.

Происшествия Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова В вышеназванных изданиях потребовали детальной проверки действий сотрудников полиции, причастных к задержанию журналиста, на соответствие законодательству.

Экономика Онлайн-кассы: отсрочку дали, но не всем 7 июня Президент РФ подписал Федеральный закон о внесении изменений в 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому некоторые предприниматели получают отсрочку применения онлайн-касс до июля 2021 года.

Армия и оружие Названа причина крушения F-35A ВВС Японии Боевой самолет пятого поколения F-35A ВВС Японии разбился из-за того, что его пилот потерял ориентацию в пространстве.

Экономика Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.

Транспорт Обход города Усолье-Сибирское в Иркутской области построят к 2024 году Обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма в Иркутской области, через которые по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" ежедневно транзитом следуют около 20 тыс. автомобилей, построят к 2024 году, сообщила в понедельник пресс-служба федерального казенного учреждения Упрдор "Прибайкалье".

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Происшествия Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге В пресс-службе «Уральских авиалиний» «URA.RU» подтвердили, что самолет, следовавший рейсом Москва-Томск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по технической причине.

Спорт Известный спортсмен был ранен из огнестрельного оружия Бывший бейсболист Дэвид Ортис был ранен из огнестрельного оружия в Доминиканской Республике, передает "Советский спорт".

Происшествия Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.

Гаджеты На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Экономика Голикова сообщила о снижении числа бедных в России Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".

Наука Двуногого робота Cassie поставили на гироролики Американские инженеры научили двуногого робота Cassie стабильно ездить на гиророликах, представляющих собой две отдельные платформы, управляемые наклоном корпуса, рассказывает IEEE Spectrum.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.

Общество В Челябинске назначен новый вице-мэр по социальному развитию Заместителем главы города по социальному развитию стал бывший руководитель городского управления по делам молодёжи Сергей Авдеев.

Происшествия Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.