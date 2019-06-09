Футбол

Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщикиСпорт день за днем 05:43

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам. 8 июня в Саранске состоялся матч между национальными командами России и Сан-Марино, в котором Бенедеттини пропустил девять голов, а также отразил пенальти от Артема Дзюбы.
Читать в источнике
с чего всё началось
В течение суток у Бенедеттини в инстаграме (заходите
, если еще нет) появилось несколько тысяч новых подписчиков – было около полутора тысяч, стало – 5,5 тысяч.
Sports.ru08:54

Подробнее о событии

Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с Сан-Марино

Советский спорт09:27

Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку на матче Россия - Сан-Марино

Спорт-Экспресс09:02

Черчесов и футболисты сборной России поблагодарили болельщиков за поддержку

Матч ТВ09:31

Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Сан-Марино

Чемпионат09:16

Тысячи фанатов поддержали вратаря Сан-Марино в инстаграме. Кажется, флэшмоб начался на Sports.ru

Sports.ru10:32

Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку

Газета.Ru10:47

Вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян за слова поддержки

Sport.ru05:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:36, Ашберн
Общество

Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник

Обновлено в 06:45
Политика

Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Политика

Порошенко захотел стать премьер-министром Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сведения о доходах за 2018-й год.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Футбол

Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков

Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:22
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Спорт

Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» на соответствие ГОСТу

«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — указано в тексте.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек

Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Экономика

Ford рассчитался с российскими долгами

Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.
Обновлено в 12:05
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 13:11
Спорт

Сборная России обыграла итальянцев в волейбольной Лиге наций

Обновлено в 12:26
Здоровье

Названы три самых полезных завтрака

Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Происшествия

«Россия-24» переделала сюжет о журналисте Голунове

Телеканал "Россия 24" показал переделанный сюжет про задержание журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 13:17
Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:21
Теннис

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.
Обновлено в 12:27
Гаджеты

Эксперты выбрали лучшие камеры смартфонов на Android и IOS

Источник фото: apple.com - Apple Inc. Среди iOS устройств аналитики выделили iPhone XS, который качественно снимает видео.
Обновлено в 07:48
Наука

ФБР опубликовало рассекреченные документы о поисках снежного человека

Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов рассекретило данные об исследованиях, которые проводили специалисты в поисках снежного человека, передает телеканал CNBC.
Обновлено 06 июня в 01:33
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Наука

Названы главные угрозы для человечества

Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Политика

Санду поприветствовала решение Евросоюза по ситуации в Молдавии

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан заявили, что ЕС принял к сведению формирование новой правительственной коалиции в Молдавии и готов работать с демократически законным кабинетом министров.
Обновлено в 13:28
Наука

Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака

Обновлено 07 июня в 10:15
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

Обновлено в 12:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное