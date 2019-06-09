Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщикиСпорт день за днем 05:43

с чего всё началось

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам. 8 июня в Саранске состоялся матч между национальными командами России и Сан-Марино, в котором Бенедеттини пропустил девять голов, а также отразил пенальти от Артема Дзюбы.

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Общество Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сведения о доходах за 2018-й год.

Футбол Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".

Культура Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.

Спорт Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

Общество Роспотребнадзор проверит средство «Крот» на соответствие ГОСТу «Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — указано в тексте.

Происшествия Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.

Общество Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.

Экономика Ford рассчитался с российскими долгами Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».

Здоровье Названы три самых полезных завтрака Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.

Армия и оружие Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей» Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.

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