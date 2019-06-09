Футбол

Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержкуГазета.Ru 10:47

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт". Голкипер заявил, что россияне поддержали его после проигрыша национальной команды с крупным счетом.
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с чего всё началось
В течение суток у Бенедеттини в инстаграме (заходите
, если еще нет) появилось несколько тысяч новых подписчиков – было около полутора тысяч, стало – 5,5 тысяч.
Sports.ru08:54

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Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку

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