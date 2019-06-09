Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержкуГазета.Ru 10:47

с чего всё началось

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт". Голкипер заявил, что россияне поддержали его после проигрыша национальной команды с крупным счетом.

Музыка Макаревич объяснил отмену участия «Машины времени» в концерте у Кремля Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию с отменой выступления музыкального коллектива в патриотическом концерте под стенами Кремля.

Здоровье Специалисты рассказали, как спасти красоту от палящего солнца Какие еще неприятные сюрпризы могут испортить красоту и как этому противостоять — расскажут эксперты.

Футбол Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова бил беременную жену Жена Алибасова-младшего добавила, что Бари в последние месяцы ее беременности упрекал женщину в том, что она стала хуже выглядеть.

Шоу-бизнес Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин 40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.

Политика Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом» «В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Авто Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.

Общество Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост" (создавалось для управления проектом строительства Крымского моста).

Происшествия Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.

Экономика Голикова рассказала об эффекте соцконтрактов В 2018 году господдержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных российских семей, однако эффект это дало только в трети случаев.

Общество Черное море в Одессе окрасилось в зеленый цвет В Одессе уже несколько дней можно наблюдать необычную картину: море вблизи береговой линии окрасилось в зеленый цвет.

Игры [E3 2019] Трейлер анонса CrossfireX, релиз в следующем году На E3 2019 во время презентации Microsoft показали дебютный трейлер Crossfire X. Релиз заявлен на 2020 год.

Шоу-бизнес Жена Тарасова выложила фото со свекровью Жена Тарасова выложила фото со свекровью Недавно Анастасия Тарасова вместе с супругом, его матерью и дочерью от первого брака отправилась в Турцию.

Происшествия Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Происшествия Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.

Происшествия «Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".

Авто Бренд Mercedes объявил цены на Mercedes-АМG GLС 63 Несмотря на габариты и вес, разгон до сотни составил всего 3,8 секунды.