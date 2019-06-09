Футбол
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержкуГазета.Ru 10:47
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
|12′
Данило Ринальди
|17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
|25′
Артем Дзюба
|31′
Федор Кудряшов
|36′
Антон Миранчук
|41′
|50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
|56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
|60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
|61′
|64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
|72′
Артем Дзюба
|73′
Артем Дзюба
|76′
Федор Смолов
|77′
Федор Смолов
|83′
Артем Дзюба
|88′
Россия
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
8
Баринов
9
Смолов
2 ×
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
4 ×
20
Ионов
23
Бенедеттини
11
Баттистини
14
Чеволи
6
Витайоли
13
Грандони
19
Ченсони
21
Голинуччи
22
Томассини
5
Лунадеи
9
Муларони
7
Витайоли
Сан-Марино
Расстановка 4‑5‑1
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт". Голкипер заявил, что россияне поддержали его после проигрыша национальной команды с крупным счетом.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В течение суток у Бенедеттини в инстаграме (заходите, если еще нет) появилось несколько тысяч новых подписчиков – было около полутора тысяч, стало – 5,5 тысяч.Sports.ru08:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:40, Ашберн
Музыка
Макаревич объяснил отмену участия «Машины времени» в концерте у Кремля
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию с отменой выступления музыкального коллектива в патриотическом концерте под стенами Кремля.
Обновлено в 13:41
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Политика
Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями
Обновлено в 13:56
Здоровье
Специалисты рассказали, как спасти красоту от палящего солнца
Какие еще неприятные сюрпризы могут испортить красоту и как этому противостоять — расскажут эксперты.
Обновлено в 12:19
Футбол
Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций
Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова бил беременную жену
Жена Алибасова-младшего добавила, что Бари в последние месяцы ее беременности упрекал женщину в том, что она стала хуже выглядеть.
Обновлено вчера в 17:10
Космос
Ученые нашли «пожирающую» центр Галактики черную дыру
Ученые нашли черную дыру, «пожирающую» центр Галактики с невероятной скоростью.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы
Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Политика
Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»
«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Теннис
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:29
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Авто
Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus
Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой
В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.
Обновлено в 08:38
Общество
Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста
Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост" (создавалось для управления проектом строительства Крымского моста).
Обновлено в 16:25
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Экономика
Голикова рассказала об эффекте соцконтрактов
В 2018 году господдержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных российских семей, однако эффект это дало только в трети случаев.
Обновлено в 15:00
Общество
Черное море в Одессе окрасилось в зеленый цвет
В Одессе уже несколько дней можно наблюдать необычную картину: море вблизи береговой линии окрасилось в зеленый цвет.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Игры
[E3 2019] Трейлер анонса CrossfireX, релиз в следующем году
На E3 2019 во время презентации Microsoft показали дебютный трейлер Crossfire X. Релиз заявлен на 2020 год.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Жена Тарасова выложила фото со свекровью
Жена Тарасова выложила фото со свекровью Недавно Анастасия Тарасова вместе с супругом, его матерью и дочерью от первого брака отправилась в Турцию.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
Обновлено в 08:42
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Происшествия
«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета
Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Авто
Бренд Mercedes объявил цены на Mercedes-АМG GLС 63
Несмотря на габариты и вес, разгон до сотни составил всего 3,8 секунды.
Обновлено в 04:48
Игры
[Е3 2019] Wasteland 3 – Анонсирована постапокалиптическая ролевая игра
В рамках презентации Microsoft на выставке Electronic Entertainment Expo 2019 разработчики представили новый ролик, демонстрирующий игровой процесс предстоящей игры Wasteland 3. Wasteland 3 — это ролевая игра от студии inXile Entertainment и THE BROTHERHOOD, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире.
Обновлено в 17:00