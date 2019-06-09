Футбол

Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщикиСпорт день за днем 05:43

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам. 8 июня в Саранске состоялся матч между национальными командами России и Сан-Марино, в котором Бенедеттини пропустил девять голов, а также отразил пенальти от Артема Дзюбы.
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с чего всё началось
В течение суток у Бенедеттини в инстаграме (заходите
, если еще нет) появилось несколько тысяч новых подписчиков – было около полутора тысяч, стало – 5,5 тысяч.
Sports.ru08:54

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