Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщикиСпорт день за днем 05:43

с чего всё началось

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам. 8 июня в Саранске состоялся матч между национальными командами России и Сан-Марино, в котором Бенедеттини пропустил девять голов, а также отразил пенальти от Артема Дзюбы.

Спорт день за днем

Происшествия Журналист Иван Голунов отправлен судом под домашний арест Судья отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Спорт Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

Футбол Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Происшествия Новосибирские журналисты вышли на пикет в поддержку Ивана Голунова Примерно в полдень, 8 июня. около десятка новосибирских журналистов вышли на акцию протеста против задержания в Москве Ивана Голунова.

Политика На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – экзитпол Как передавало ИА REGNUM, 9 июня 2019 г. в Казахстане прошли президентские выборы. Явка по итогам голосования составила более 75%.

Происшествия В Уфе произошла стрельба возле автовокзала В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.

Шоу-бизнес Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова Судя по всему, Богомолов не стал ревновать Собчак к актеру. Как пишет газета "Комсомольская Правда", журналистка приехала в Сочи на неделю.

Политика Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в Раду Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность».

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Российский певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России 12 июня.

Шоу-бизнес Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин 40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.

Игры ЕА представила четыре новых проекта от инди-студий Первый проект остаётся без названия, но это новая разработка студии Hazelight и её буйного руководителя Юсефа Фареса.

Автоспорт Феттель случайно назвал Хэмилтона красивым Феттель, описывая работу соперника на автодроме в Монреале, хотел использовать слово "искусный" (handy — англ.), но вместо этого назвал британца красивым (handsome — англ.).

Происшествия Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.

Происшествия Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.

Спорт Во время награждения российских гимнасток включили гимн СССР Во время церемонии вручения медалей российским гимнасткам Дарьи Турбниковой и Арине Авериной медлаей в рамках этапа Гран-при включили гимн СССР, передает "Советский спорт".

Происшествия Пожар в жилом доме в Лондоне тушат 100 пожарных Пожар произошел в семиэтажном доме на улице Де Пасс Гарденс в районе Баркинг на востоке Лондона.

Общество Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.

Гаджеты В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.

Гаджеты Microsoft рассекретила новую приставку Xbox Компания Microsoft выпустила несколько тизеров своего представления на выставке E3, в которых пользователи увидели секретный код и смогли узнать название будущей модели Xbox.

Футбол Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.

Политика ЕС официально признал новое правительство Молдавии Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.

Культура Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль» Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".

Политика Спикер парламента Молдавии намерена обратиться в ЕСПЧ после решения КС Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный в эфире телеканала RTR Moldova заявила, что в понедельник, 10 июня, намерена подписать обращение в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбой оценить решение Конституционного суда (КС) страны относительно роспуска законодательного органа республики.